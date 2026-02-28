قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري
هل يختلف سعر عداد الكهرباء من منطقة لأخرى؟.. الوزير يجيب
طارق السيد يثير غضب جماهير الأهلي بشأن استبعاد نجم الفريق
تنظيم تصرف الورثة في سيارة ذي الإعاقة حال الوفاة بالقانون الجديد
سارة خليفة أمام المحكمة من جديد في تصنيع المخدرات .. اليوم
مايكروسوفت تطلق Copilot Tasks .. مساعد ذكاء اصطناعي ينفّذ المهام بدلًا منك
رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم
ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟
ضبط التاريخ الأهم.. أسباب الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
روسيا تعلن إسقاط 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل
أخبار العالم

روسيا تعلن إسقاط 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل

محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل.

ولاحقا؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 1115 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات المسلحة الروسية على مختلف محاور القتال.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان إلى أن قواتها وجهت ضربة مكثفة لمنشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا التي تُستخدم لصالح قوات كييف وإصابة جميع الأهداف.

كما قال الرئيس ترامب، إن إيران طورت صواريخ قادرة على تهديد أوروبا والقواعد الأمريكية في الخارج، ويعملون على إنتاج صواريخ تصل قريبا للولايات المتحدة.


وقال ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد، إن إيران حُذِّرت خلال الصيف "من القيام بأي محاولات مستقبلية لإعادة بناء" برنامجها للأسلحة النووية، "ومع ذلك، فإنها تستمر، وتبدأ من جديد"، مضيفا "لقد قضينا عليهم، وهم يريدون البدء من جديد"، مضيفًا أن إيران "تسعى مجددًا لتحقيق طموحاتها الخبيثة".

