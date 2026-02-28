روسيا تعلن إسقاط 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل.

ولاحقا؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 1115 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات المسلحة الروسية على مختلف محاور القتال.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان إلى أن قواتها وجهت ضربة مكثفة لمنشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا التي تُستخدم لصالح قوات كييف وإصابة جميع الأهداف.

كما قال الرئيس ترامب، إن إيران طورت صواريخ قادرة على تهديد أوروبا والقواعد الأمريكية في الخارج، ويعملون على إنتاج صواريخ تصل قريبا للولايات المتحدة.



وقال ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد، إن إيران حُذِّرت خلال الصيف "من القيام بأي محاولات مستقبلية لإعادة بناء" برنامجها للأسلحة النووية، "ومع ذلك، فإنها تستمر، وتبدأ من جديد"، مضيفا "لقد قضينا عليهم، وهم يريدون البدء من جديد"، مضيفًا أن إيران "تسعى مجددًا لتحقيق طموحاتها الخبيثة".