اقتصاد

خالد عباس يصطحب رئيس وزراء السودان والوفد المرافق في جولة تفقدية بالعاصمة الجديدة

جانب من الحدث
آية الجارحي

استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة للتنمية العمرانية، رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى العاصمة الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية.

وجرت مراسم استقبال  رئيس مجلس الوزراء السوداني والوفد المرافق في مركز مصر الثقافي الإسلامي، حيث رحب المهندس خالد عباس بسيادته، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة.

وخلال الزيارة، أدى رئيس مجلس الوزراء صلاة الجمعة بمسجد مصر، أعقبها جولة تفقدية داخل أروقة المسجد، شملت دار القران الكريم ومتحف القراء استمع خلالها إلى شرح تفصيلي حول الطراز المعماري الفريد ومكونات المركز الثقافية والدينية، باعتباره أحد أكبر الصروح الدينية في المنطقة ومنارة دينية وثقافية عالمية تجسد الهوية الحضارية المصرية.

كما شملت الجولة زيارة البرج الأيقوني بمنطقة الأعمال المركزية، حيث اصطحب المهندس خالد عباس  رئيس مجلس الوزراء إلى الطابق الرابع والسبعين، وقدم شرحًا مستفيضًا حول مكونات منطقة الأعمال المركزية، التي تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، وفي مقدمتها البرج الأيقوني باعتباره الأعلى في إفريقيا، وما يمثله من رمز لقدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية وفي مدد زمنية قياسية.

واستعرض المهندس خالد عباس خلال الجولة المخطط العام للعاصمة الجديدة، وما تتضمنه من أحياء سكنية متكاملة، وحي حكومي، وحي دبلوماسي، ومنشآت تعليمية وصحية وثقافية ورياضية، بالإضافة إلى منظومة نقل ذكية وبنية تحتية رقمية متطورة، تعكس رؤية الدولة المصرية في بناء مدن مستدامة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس عن بالغ تقديره لحجم النهضة العمرانية التي تشهدها جمهورية مصر العربية، مشيدًا بالدقة الهندسية وسرعة التنفيذ وجودة التخطيط، ومؤكدًا تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في إنشاء المدن الجديدة.

كما أشار إلى رغبته في زيادة آفاق التعاون المشترك في مجالات الإعمار والتخطيط العمراني، وإمكانية نقل الخبرات الكبيرة لشركة العاصمة للتنمية العمرانية، لدراسة إنشاء مدينة إدارية جديدة في السودان على غرار التجربة المصرية المتميزة.

وأكد المهندس خالد عباس حرص الشركة على تبادل الخبرات والتجارب التنموية، في مجال التخطيط العمراني الحديث والتنمية المستدامة وإنشاء المدن الذكية وأن هذا يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بالتعاون مع الدول الأفريقية وعلي رأسها دولة السودان الشقيقة.


شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
 

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) هي شركة مساهمة مصرية تأسست في أبريل 2016، وتعمل في مجال التنمية العمرانية بصفتها المطوّر الرئيسي للعاصمة الجديدة. وتهدف الشركة إلى تنفيذ وإدارة وتشغيل العاصمة الجديدة، باعتبارها أحد أهم المشروعات الوطنية والاستراتيجية في مصر.

بدأ إنشاء العاصمة الجديدة في عام 2017 على مساحة تقدر بنحو 230 ألف فدان، وتقع على بعد حوالي 60 كيلومترا شرق القاهرة، ونحو 65 كيلومترا غرب السويس. ومن المخطط أن تستوعب العاصمة الجديدة ما يصل إلى 8.5 مليون نسمة عند اكتمال جميع مراحل الإنشاء، وذلك بهدف تخفيف التكدس عن القاهرة ومواجهة النمو السكاني المتسارع. ويضيف المشروع قيمة كبيرة للاقتصاد المصري، حيث يفتح آفاقا واسعة أمام المستثمرين وشركات التطوير العقاري بفضل تنوع الفرص الاستثمارية التي توفرها المدينة.

شركة العاصمة للتنمية العمرانية العاصمة الجديدة منطقة الأعمال المركزية البرج الأيقوني

