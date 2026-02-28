قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وافق على التسوية ولجأ للمحامي.. سيف زاهر يوضح أزمة الأهلي مع ريبيرو
بعد تحطم طائرة للجيش .. قرار هام من السلطات في بوليفيا
5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري
انتخابات نقابة المهندسين.. إعادة بين ربيع وحمودة على مقعد نقيب كفر الشيخ
سوريا .. سماع إطلاق نار بساحة الأمويين ومصدر يكشف التفاصيل
دعاء الليلة العاشرة من رمضان لزيادة الرزق.. ردده صباحا ومساء
سعر عيار 18 اليوم 28-2-2026
قبل قطع الخدمة.. طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي مارس 2026
ضياء عبدالخالق يفتح النار: أين اسمي من دعاية مسلسل علي كلاي
مسلسل درش الحلقة 10.. الأمل يعود لوالدة مصطفى شعبان
العراق يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة
فوز مثير لرجال يد الزمالك على سبورتنج في دوري المحترفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلي سعر دولار اليوم 28-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل سعر أعلي دولار أمام الجنيه؛ استقرارا من دون تغيير في مستهل تعاملات صباح اليوم السبت الموافق 28-2-2026.

آخر تحديث لأعلى سعر دولار 

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.93 جنيه للشراء و 48.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية

استقرار الدولار

يستمر ثبات سعر الدولار في اليوم الثاني علي التوالي وذلك مع مستهل تعاملات اليوم السبت في السوق الرسمية من دون تغيير.

الدولار مستقر

وسجل سعر الدولار استقرارًأ منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية بدون أي تحرك بالتوازي مع تعطل الجهاز المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أسباب استقرار الدولار

وفقا لمتعاملون أكدوا استقرار بقاء سعر الدولار بدون تغيير منذ مساء الخميس الماضي؛ نظرا لعطلة البنوك المصرية بموجب قرار دوري يصدر عن البنك المركزي المصري.

قرار البنك المركزي المصري

مع انتهاء العمل في البنوك من مساء كل خميس أسبوعيًا، يمنح البنك المركزي المصري العاملين بالجهاز المصرفي بمختلف مدن ومناطق الجمهورية وبمختلف الفروع البنكية والإدارات العليا؛ إجازة دورية كل سبت وجمعة أسبوعيا.

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

وينتج عن ذلك القرار توقف التعامل داخل الفروع البنكية والاكتفاء بالمعاملات الإلكترونية التي تقدمها الفروع الالكترونية و ماكينات الصراف الآلي و خدمات الإنترنت البنكي وتطبيقات الهواتف المحمولة.

الدولار ثابت

وأظهرت تداولات سعر الدولار في مواجهة الجنيه، جموداً من دون أي تغيير يذكر منذ آخر تعامل له في البنوك أمس.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.96 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.68 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، العربي الإفريقي الدولي".

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

سعر الدولار في البنوك الأخري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع في بنك سايب.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.83 جنيه الشراء و 47.93 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي التجاري والبركة.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

 متوسط سعر الدولار

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، ميد بنك".

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.87 جنيه للشراء و 47.97 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، قطر الوطني QNB، القاهرة، قناة السويس، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، فيصل الاسلامي"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.88 جنيه للشراء و 47.98 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، نكست".

سعر الدولار

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.93 جنيه للشراء و 48.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

أذون خزانة

أعلن البنك المركزي المصري  قبول طلبات شراء أذون خزانة في عطاء أجراه لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة لصالح وزارة المالية.

وقال البنك المركزي في تقرير صادر عنه إن جملة الطلبات التي قبلها من المستثمرين 2400 طلبا من المؤسسات المالية والمستثمرين.

وبلغت جملة الاستثمارات المقبولة في أجلي 182 و 364 يوما بقيمة 119.8 مليار جنيه بما يعادل 2.503 مليار دولار.

وبلغ حجم الطلبات المقبولة في شراء أجل 364 يوما نحو 1322 طلبًا بقيمة 79.65 مليار جنيه .

وسجل متوسط سعر الفائدة نحو 22.783% و أقل سعر بنسبة 22% وأعلى سعر بنسبة 22.89%.

ووصل حجم الطلبات المقبولة من المستثرين في اجل 182 يوما بقيمة 40.14 مليار جنيه بطلبات وصفت 1078 طلبًا مقبولًا.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة 23.84% و أعلي سعر بنسبة 24.015% وأقل سعر بنسبة 22%.

أعلي سعر دولار اليوم أقل سعر دولار اليوم البنك المركزي سعر الدولار في البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

حالة الطقس

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

فوائد البنوك

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

عقب حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. ننشر كواليس 18 ساعة تحقيقات

كواليس 18 ساعة من التحقيقات مع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد| تفاصيل

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ترشيحاتنا

الفنانة كيتي

بعد وفاتها.. قرار وزاري أنهى مشوار الفنانة كيتي في مصر

أسعار الذهب

توقعات صادمة بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.. ماذا سيحدث؟

لغز جيرايسيت

لغز جيرايسيت.. سر اصطدام مدفون في قلب الأرض| ما الحكاية؟

بالصور

ضبط قائدي الدراجات النارية والسيارات الملاكي المخالفين بشوارع الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد