أعلي سعر دولار اليوم 28-2026

سجل سعر أعلي دولار أمام الجنيه؛ استقرارا من دون تغيير في مستهل تعاملات صباح اليوم السبت الموافق 28-2-2026.

آخر تحديث لأعلى سعر دولار

استقرار الدولار

يستمر ثبات سعر الدولار في اليوم الثاني علي التوالي وذلك مع مستهل تعاملات اليوم السبت في السوق الرسمية من دون تغيير.

الدولار مستقر

وسجل سعر الدولار استقرارًأ منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية بدون أي تحرك بالتوازي مع تعطل الجهاز المصرفي.

أسباب استقرار الدولار

وفقا لمتعاملون أكدوا استقرار بقاء سعر الدولار بدون تغيير منذ مساء الخميس الماضي؛ نظرا لعطلة البنوك المصرية بموجب قرار دوري يصدر عن البنك المركزي المصري.

قرار البنك المركزي المصري

مع انتهاء العمل في البنوك من مساء كل خميس أسبوعيًا، يمنح البنك المركزي المصري العاملين بالجهاز المصرفي بمختلف مدن ومناطق الجمهورية وبمختلف الفروع البنكية والإدارات العليا؛ إجازة دورية كل سبت وجمعة أسبوعيا.

وينتج عن ذلك القرار توقف التعامل داخل الفروع البنكية والاكتفاء بالمعاملات الإلكترونية التي تقدمها الفروع الالكترونية و ماكينات الصراف الآلي و خدمات الإنترنت البنكي وتطبيقات الهواتف المحمولة.

الدولار ثابت

وأظهرت تداولات سعر الدولار في مواجهة الجنيه، جموداً من دون أي تغيير يذكر منذ آخر تعامل له في البنوك أمس.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.96 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.68 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، العربي الإفريقي الدولي".

سعر الدولار في البنوك الأخري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع في بنك سايب.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.83 جنيه الشراء و 47.93 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي التجاري والبركة.

متوسط سعر الدولار

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، ميد بنك".

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.87 جنيه للشراء و 47.97 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، قطر الوطني QNB، القاهرة، قناة السويس، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، فيصل الاسلامي"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.88 جنيه للشراء و 47.98 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، نكست".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.93 جنيه للشراء و 48.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

أذون خزانة

أعلن البنك المركزي المصري قبول طلبات شراء أذون خزانة في عطاء أجراه لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة لصالح وزارة المالية.

وقال البنك المركزي في تقرير صادر عنه إن جملة الطلبات التي قبلها من المستثمرين 2400 طلبا من المؤسسات المالية والمستثمرين.

وبلغت جملة الاستثمارات المقبولة في أجلي 182 و 364 يوما بقيمة 119.8 مليار جنيه بما يعادل 2.503 مليار دولار.

وبلغ حجم الطلبات المقبولة في شراء أجل 364 يوما نحو 1322 طلبًا بقيمة 79.65 مليار جنيه .

وسجل متوسط سعر الفائدة نحو 22.783% و أقل سعر بنسبة 22% وأعلى سعر بنسبة 22.89%.

ووصل حجم الطلبات المقبولة من المستثرين في اجل 182 يوما بقيمة 40.14 مليار جنيه بطلبات وصفت 1078 طلبًا مقبولًا.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة 23.84% و أعلي سعر بنسبة 24.015% وأقل سعر بنسبة 22%.