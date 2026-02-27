إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

قررت جهات التحقيق فى بورسعيد عقب تحقيقات تجاوزت 18 ساعة إخلاء سبيل كافة أفراد أسرة خطيب المجني عليها فاطمة خليل، عروس بورسعيد التي لقيت مصرعها داخل منزل خطيبها بمنطقة الجنوب.

وكان من أبرز المخلى سبيلهم الخطيب محمود، وابنة شقيقته شهد، وذلك بعد الاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم حول ملابسات الواقعة.



وكشفت التحقيقات أن الأجهزة المختصة كانت قد تلقت بلاغًا بوجود وفاة لفتاة داخل شقة سكنية، وبالانتقال والفحص تبين وجود شبهة جنائية، لتبدأ جهات التحقيق في استدعاء كل من كان متواجدًا داخل المنزل وقت الحادث، والاستماع إلى أقوالهم بشكل تفصيلي.



حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

وأوضحت أوراق التحقيق أن الخلاف نشب بين المجني عليها والمتهمة دعاء، زوجة شقيق الخطيب، بسبب أمور تتعلق بالشقة الزوجية، وتطور النقاش إلى مشادة، قامت خلالها المتهمة بدفع المجني عليها، فسقطت أرضًا وارتطمت بقوة، ما أدى إلى إصابتها التي أودت بحياتها.



واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشهود وباقي المشتبه بهم، وتبين عدم تورطهم في الواقعة، لتصدر قرارها بإخلاء سبيلهم جميعًا، مع حبس دعاء لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، باعتبارها المتهمة الوحيدة في القضية، واستمرار التحقيقات لكشف كامل تفاصيل الحادث.