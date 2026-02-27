قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح خلال زيارته اليوم لمركز إهناسيا
محافظات

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام
محمد الغزاوى

قررت جهات التحقيق فى بورسعيد عقب تحقيقات تجاوزت 18 ساعة إخلاء سبيل كافة أفراد أسرة خطيب المجني عليها فاطمة خليل، عروس بورسعيد التي لقيت مصرعها داخل منزل خطيبها بمنطقة الجنوب.

 وكان من أبرز المخلى سبيلهم الخطيب محمود، وابنة شقيقته شهد، وذلك بعد الاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم حول ملابسات الواقعة.


وكشفت التحقيقات أن الأجهزة المختصة كانت قد تلقت بلاغًا بوجود وفاة لفتاة داخل شقة سكنية، وبالانتقال والفحص تبين وجود شبهة جنائية، لتبدأ جهات التحقيق في استدعاء كل من كان متواجدًا داخل المنزل وقت الحادث، والاستماع إلى أقوالهم بشكل تفصيلي.


حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

وأوضحت أوراق التحقيق أن الخلاف نشب بين المجني عليها والمتهمة دعاء، زوجة شقيق الخطيب، بسبب أمور تتعلق بالشقة الزوجية، وتطور النقاش إلى مشادة، قامت خلالها المتهمة بدفع المجني عليها، فسقطت أرضًا وارتطمت بقوة، ما أدى إلى إصابتها التي أودت بحياتها.


واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشهود وباقي المشتبه بهم، وتبين عدم تورطهم في الواقعة، لتصدر قرارها بإخلاء سبيلهم جميعًا، مع حبس دعاء لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، باعتبارها المتهمة الوحيدة في القضية، واستمرار التحقيقات لكشف كامل تفاصيل الحادث.

