طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

انهال أهالي كرداسة بالضرب على قائد السيارة التي تحمل العلم الاسرائيلي بعد دهس عدد من المواطنين وهشم سيارات أخرى.

وأحاط الأهالي بقائد السيارة وسحبوه من داخلها بعدما حاصروه وأجبروه على التوقف عقب حالة التلفيات والسرعة الجنونية التي كان يهشم بها السيارات المتوقفة في الشارع وواجهات المحلات.

وتعرض قائد السيارة للضرب المبرح وسالت دماءه على وجهه وسط صرخات الأهالي حيث قال أحدهم: "موتوه" فقاموا بسحله وضربه حتى انقذته قوات الشرطة من بين أيديهم.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها لكشف ملابسات دهس شاب يقود سيارة تحمل علم إسرائيل عدد من الأشخاص وإصابتهم بمدينة كرداسة وتحطيم سيارات أخرى اثناء محاولته الهرب.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يقود سيارة جيب شيروكي تحمل على زجاج النافذتين الخلفيتين علم إسرائيل ويصطدم بعدة سيارات وسط مطاردة أهالي الشارع السياحي بكرداسة له.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو فتحركت على الفور قوات الأمن بالتزامن مع إبلاغ أهالي المنطقة مركز شرطة كرداسة بوقوع حادث دهس، تبين من الفحص قيام سائق سيارة جيب شيروكي بمحاولة الهرب عقب مشاهدة الاهالي يقتربون من سيارته التي تحمل علم اسرائيل واثناء هروبه دهس عدد من الاشخاص ما اسفر عن إصابتهم بسحجات وكدمات وجروح طفيفة كما اصطدم بسيارات أخرى و توك توك.

ألقى رجال مباحث كرداسة القبض على المتهم وتبين من الفحص المبدئي أنه مهندس زراع توجه لأحد فروع شركات الاتصالات فاعترض صاحب محل ملابس على ركن سيارته أمام المحل وعندما تدخل الأهالي لفض الخلاف فوجئوا بالسيارة تحمل ستيكر علم اسرائيل فقاموا بملاحقة قائدها ليفر هاربا مصطدما بمن حاول اعتراض طريقه وهشم سيارات أخرى.

تباشر مباحث الجيزة التحقيق مع المتهم حيث يجرى مناقشته حول ملابسات الواقعة وما اذا كان مخمورا من عدمه وسبب حمل السيارة لهذا الاستيكر