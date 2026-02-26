قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
800 مليار دولار.. أوكرانيا والولايات المتحدة تبحثان حزمة الازدهار قبل مفاوضات مارس
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة أسبوعية
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا
سلفتها كلمة السر .. عروس بورسعيد خرجت من عش الزوجية بـ"الكفن الأبيض"

العروسين
العروسين
خالد يوسف

لم تكن “فاطمة” تعلم أن زيارتها لمنزل خطيبها في بورسعيد ستتحول إلى الفصل الأخير في حياتها.. عروس بورسعيد بدلا من أن تدخل عش الزوجية بفستان الزفاف خرجت منه بالكفن الأبيض بعدما طالتها يد الغدر.


عزومة فطار قلبت جريمة

خرجت فاطمة عروس بورسعيد من منزل أسرتها متوجهة رفقة والدتها إلى منزل خطيبها، في قرية أخرى خارج مدينتها استجابة لـ"عزومة فطار" وجهتها لهم أسرة خطيبها.

لم يكن في الزيارة ما يثير القلق، مجرد لقاء عائلي اعتيادي، تتبادل فيه الضحكات والأحاديث، وتُستكمل فيه ترتيبات بيت جديد كانت تستعد للدخول إليه عروسًا إلا أن تأخرها ووالدتها في العودة دفعهما للمبيت في منزل خطيبها بإذن من والدها، ليتحول الأمر في الصباح إلى جريمة قاسية خطفت روح العروس.


ليلة اختفاء فاطمة

روت والدة عروس بورسعيد فاطمة خليل تفاصيل اللحظات المؤلمة التي اكتشفت فيها مقتل ابنتها بعد اختفاءها من الغرفة التي كانت تبيت بها  بمنزل خطيبها. 


وأكدت الام ان فتاة تدعى شهد ابنة شقيق خطيب فاطمة، دخلت فى صباح يوم الحادث الثامنة صباحا لإيقاظها بحجة اصطحابها خارج المنزل للتنزه. 
رفضت العروس في البداية، لكن مع إصرار شهد على خروجهما رافقتها للخارج، ثم عادت شهد بمفردها بعد فترة في حالة بكاء هيستيري مدعية الاعياء الشديد، وعند سؤالها عن المجنى عليها أكدت انها دخلت لإكمال النوم.

صدمة في العثور على جثة الفتاة

أوضحت الام، انها ارسلت شقيق خطيب ابنتها الصغير للتأكد من ان نجلتها نائمة فعاد إليها مؤكدا انها بالسرير نائمة، ومع تأخر ابنتها ذهبت لإيقاظها فلم تجد سوى بطاطين ووسادات فاستعانت بخطيبها للبحث عنها، وكانت الصدمة بعثوره عليها في الشقة التي يعدانها للزواج جثة هامدة.

خلال 48 ساعة من التحريات المكثفة، تكشفت خيوط الواقعة، لتتحول القضية من شائعات وتكهنات إلى اتهام رسمي لزوجة شقيق الخطيب "سلفتها"، بينما تواصل التحقيقات التحقق من دور الخطيب وابنة شقيقته، في محاولة لإعادة الأمور إلى مسارها القانوني بعيدًا عن اللغط.


تحديد المتهمة بارتكاب الجريمة

أكدت المصادر، أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الجريمة وكشف الدوافع الحقيقية وراء ارتكابها، مشيرة إلى أنه من المنتظر خلال الساعات القليلة المقبلة إجراء تمثيل للجريمة لاستكمال الصورة الكاملة أمام جهات التحقيق.

وكانت قد كثفت الأجهزة الأمنية في محافظة بورسعيد جهودها على 48 ساعة لكشف كواليس الحادث، وجمع الأدلة والاستماع إلى أقوال الشهود، إلى أن أسفرت التحريات عن تحديد المتهمة وعرضها على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات النهائية.

