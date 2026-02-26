800 مليار دولار.. أوكرانيا والولايات المتحدة تبحثان حزمة الازدهار قبل مفاوضات مارس

أعلن كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم أوميروف، أن وفداً أوكرانياً سيلتقي المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في جنيف، في إطار الجهود المتواصلة للتوسط في السلام مع موسكو، وسيتناول الوفد الأوكراني، الذي يضم أيضاً وزير الاقتصاد أوليكسي سوبوليف ونائبته دارينا مارشاك، موضوعات التعافي الاقتصادي، و"حزمة الازدهار" لأوكرانيا التي طال انتظارها والبالغة 800 مليار دولار، وعمليات تبادل الأسرى المستقبلية مع روسيا، وفقاً لأوميروف.

وتُعدّ الاستعدادات للجولة المقبلة من المفاوضات الثلاثية مع روسيا، التي تأمل واشنطن في التوسط فيها خلال الأسابيع المقبلة، بنداً رئيسياً على جدول الأعمال.

وقال أوميروف، الذي سيشارك في المحادثات إلى جانب دافيد أراخاميا، الزعيم البرلماني لحزب "خادم الشعب" الذي يتزعمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة وأوكرانيا تهدفان إلى "تنسيق المواقف قبل هذه المرحلة".

ينضم ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وكبير المفاوضين مع روسيا، وكوشنر، مستشار الرئيس وصهره، إلى المحادثات مع أوكرانيا بعد وقت قصير من المفاوضات مع إيران، التي استضافتها جنيف أيضاً، وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.

ويأتي هذا الاجتماع عقب الجولة الأخيرة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة التي عُقدت في جنيف يومي 17 و18 فبراير، والتي انتهت دون تحقيق أي تقدم في القضايا الحدودية أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وجاء ذلك بعد وقت قصير من مكالمة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي في 25 فبراير ، والتي أفاد فيها موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي صرّح برغبته في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في أسرع وقت ممكن.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، صرّح ويتكوف بأن الولايات المتحدة تهدف إلى تنظيم الجولة القادمة من المحادثات الروسية الأوكرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، معربًا عن أمله في أن تُعقد أول قمة في زمن الحرب بين زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورفض الكرملين التوقعات بعقد قمة قريبة مع زيلينسكي، مؤكدًا أن الاجتماع الثلاثي - الذي يضم ترامب أيضًا - يجب أن يُعقد فقط في المرحلة النهائية من المحادثات.

بعد مرور أكثر من عام على جهود السلام التي يقودها ترامب، لا يزال التوصل إلى اتفاق نهائي بعيد المنال، حيث تُطالب موسكو أوكرانيا بالتنازل عن منطقة دونباس بأكملها، بينما تواصل مهاجمة المدن الأوكرانية وبنيتها التحتية للطاقة.

رفضت كييف، التي لا تزال تسيطر على ما يقرب من ربع مقاطعة دونيتسك ومواقع محدودة في مقاطعة لوهانسك - وهما منطقتان شرقيتان تشملان دونباس - المطالب الإقليمية، ودعت بدلاً من ذلك إلى وقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الحالي.