قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: «رأس الأفعى» أربك الإخوان.. والعمل يكشف مخططاتهم بواقعية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفذ برامج توعوية للمدارس لتعزيز السلامة
مصطفى بكري: المنطقة تمر بأخطر مراحلها.. وعلاقة مصر والسعودية استراتيجية لا تقبل المساس
شغب مباراة الأهلي والجيش الملكي.. كاف يستمع للأطراف ويترقب القرارات الأسبوع المقبل
قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة
وزير الخارجية الإيراني: جولة المفاوضات المقبلة مع واشنطن في فيينا الاثنين
ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة
مصطفى بكري: مصر قلب العروبة ونواجه المؤامرات بحسم… وأبو العينين يدعم حرية الإعلام
ما حكم لعب الأطفال أثناء الصلاة؟ علي جمعة: الطفولة توقف الأحكام
الرياضة : لا علاقة لنا بتجميد اتحاد السباحة.. واستمرار عمله طبيعي بعد استئناف قضية يوسف
الجيش الملكي يرد على كاف بشأن أحداث مباراة الأهلي
فيفا يزيح الستار عن البوستر الرسمي لكأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

800 مليار دولار.. أوكرانيا والولايات المتحدة تبحثان حزمة الازدهار قبل مفاوضات مارس

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا
ناصر السيد

أعلن كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم أوميروف، أن وفداً أوكرانياً سيلتقي المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في جنيف، في إطار الجهود المتواصلة للتوسط في السلام مع موسكو، وسيتناول الوفد الأوكراني، الذي يضم أيضاً وزير الاقتصاد أوليكسي سوبوليف ونائبته دارينا مارشاك، موضوعات التعافي الاقتصادي، و"حزمة الازدهار" لأوكرانيا التي طال انتظارها والبالغة 800 مليار دولار، وعمليات تبادل الأسرى المستقبلية مع روسيا، وفقاً لأوميروف.

وتُعدّ الاستعدادات للجولة المقبلة من المفاوضات الثلاثية مع روسيا، التي تأمل واشنطن في التوسط فيها خلال الأسابيع المقبلة، بنداً رئيسياً على جدول الأعمال.

وقال أوميروف، الذي سيشارك في المحادثات إلى جانب دافيد أراخاميا، الزعيم البرلماني لحزب "خادم الشعب" الذي يتزعمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة وأوكرانيا تهدفان إلى "تنسيق المواقف قبل هذه المرحلة".

ينضم ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وكبير المفاوضين مع روسيا، وكوشنر، مستشار الرئيس وصهره، إلى المحادثات مع أوكرانيا بعد وقت قصير من المفاوضات مع إيران، التي استضافتها جنيف أيضاً، وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.

ويأتي هذا الاجتماع عقب الجولة الأخيرة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة التي عُقدت في جنيف يومي 17 و18 فبراير، والتي انتهت دون تحقيق أي تقدم في القضايا الحدودية أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وجاء ذلك بعد وقت قصير من مكالمة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي في 25 فبراير ، والتي أفاد فيها موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي صرّح برغبته في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في أسرع وقت ممكن.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، صرّح ويتكوف بأن الولايات المتحدة تهدف إلى تنظيم الجولة القادمة من المحادثات الروسية الأوكرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، معربًا عن أمله في أن تُعقد أول قمة في زمن الحرب بين زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورفض الكرملين التوقعات بعقد قمة قريبة مع زيلينسكي، مؤكدًا أن الاجتماع الثلاثي - الذي يضم ترامب أيضًا - يجب أن يُعقد فقط في المرحلة النهائية من المحادثات.

بعد مرور أكثر من عام على جهود السلام التي يقودها ترامب، لا يزال التوصل إلى اتفاق نهائي بعيد المنال، حيث تُطالب موسكو أوكرانيا بالتنازل عن منطقة دونباس بأكملها، بينما تواصل مهاجمة المدن الأوكرانية وبنيتها التحتية للطاقة.

رفضت كييف، التي لا تزال تسيطر على ما يقرب من ربع مقاطعة دونيتسك ومواقع محدودة في مقاطعة لوهانسك - وهما منطقتان شرقيتان تشملان دونباس - المطالب الإقليمية، ودعت بدلاً من ذلك إلى وقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الحالي.

800 مليار دولار أوكرانيا والولايات المتحدة أوكرانيا الولايات المتحدة حزمة الازدهار مفاوضات مارس ستيف ويتكوف كوشنر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

العروسين

سلفتها كلمة السر .. عروس بورسعيد خرجت من عش الزوجية بـ"الكفن الأبيض"

ترشيحاتنا

لقاء سويدان

لقاء سويدان ترد بحزم: شائعات السحر والهجوم على سمعتي لن توقفني

مسلسل رأس الأفعى

إسلام الكتاتني: «رأس الأفعى» يكشف تاريخ الإخوان.. ومحمود عزت واجهة التنظيم السرية

الحاج أشرف بغدادي

من الصعيد إلى أوروبا.. قصة نجاح الحاج أشرف بغدادي في الزراعة الحديثة على "أجمل ناس"

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد