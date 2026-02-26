ما حكم لعب الأطفال أثناء الصلاة؟ علي جمعة: الطفولة توقف الأحكام

وجهت إحدى السيدات سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، تقول فيه: لو وقت الصلاة نطرد الأطفال الذين يبكون بصوت عال؟

وأجاب الدكتور علي جمعة، خلال برنامجه الرمضاني على قناة "صدى البلد"، أن النبي لم يطرد الأطفال من المسجد قائلا "الطفولة توقف الأحكام" فالنبي أسرع في صلاته لما سمع طفلا يبكي رفقا بأمه، وهذا يعني أن المسجد كان فيه طفل وكان الطفل يبكي بصوت عال.

وتابع: الله خلق الأم وجعلها تقلق على ولدها أكثر من الرجل، قائلا "الراجل ولا يهمه ما يعيط ولا يتفلق" أما المرأة فتتأثر ببكائه.

واستشهد بحديث النبي الذي يقول فيه "من لا يرحم لا يرحم" منوها أن الصبر على هذا الطفل له أجر حتى ولو أحدث تشويش في الصلاة.

