لتحويل أموال الزكاة.. حدود السحب والإرسال من تطبيق انستاباي مصر
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها
آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه
عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع
رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة
حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية
انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده
أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ
البرلمان يفتح ملف التكليف.. ويتدخل رسميًا لتعيين الأطباء الخريجين
رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

خالد يوسف

أيام قليلة تفصلنا عن شهر مارس 2026، حيث يتزايد اهتمام أصحاب المعاشات وأسرهم في مختلف المحافظات بمعرفة الموعد الرسمي لصرف المستحقات الشهرية، باعتبارها مصدر دخل رئيسيا لملايين المواطنين، وتحرص الجهات المختصة على انتظام عمليات الصرف وضمان وصول الأموال إلى مستحقيها دون تأخير، في إطار دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المعيشي للفئات المستحقة.

موعد صرف معاشات مارس 2026

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر مارس 2026 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق الأول من مارس، وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد الذي يقضي ببدء الصرف في اليوم الأول من كل شهر. 

وتُتاح المستحقات منذ الساعات الأولى من الصباح، بما يسمح للمستفيدين بالحصول على أموالهم بسهولة ويسر، حيث يستفيد من المعاشات 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث تمثل هذه المبالغ عنصرًا أساسيًا في تلبية الاحتياجات اليومية وسداد الالتزامات الشهرية، خاصة مع بداية كل شهر جديد.

منافذ صرف معاشات مارس 2026

حرصت الجهات المعنية على توفير عدة وسائل لصرف المعاشات، بهدف التيسير على المواطنين وتقليل التكدس، خاصة خلال الأيام الأولى من الشهر. وتشمل منافذ الصرف ما يلي:

ـ مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

ـ فروع البنوك الحكومية والخاصة.

ـ ماكينات الصراف الآلي (ATM) المتاحة على مدار 24 ساعة.

ـ المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.

ويمنح هذا التنوع في الوسائل أصحاب المعاشات حرية اختيار الطريقة الأنسب لهم، سواء من خلال التوجه إلى المنافذ التقليدية أو استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة التي توفر الوقت والجهد.

تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية

شهد ملف المعاشات خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة كبار السن وأصحاب الهمم والأسر الأولى بالرعاية، وانعكس ذلك على تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية سواء على مستوى آليات الصرف أو تحديث البنية التكنولوجية الداعمة لها.

وساهم التوسع في تطبيق التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات وتقليل فترات الانتظار أمام منافذ الصرف، إلى جانب تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات الحصول على المستحقات.

ويأتي هذا التطوير ضمن خطة شاملة لتحديث الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية.

التحول الرقمي وتقليل الازدحام

أثمرت جهود التحول الرقمي عن تقليل الضغط على مكاتب البريد وفروع البنوك، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة. 

وأصبح بإمكان عدد كبير من المستفيدين صرف مستحقاتهم إلكترونيًا دون الحاجة للانتظار في طوابير، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على مستوى الخدمة ورفع معدلات رضا المواطنين.

