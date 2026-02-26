عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع

أكد الإعلامي الدكتور عمرو الليثي أن الثقة الزائدة قد تتحول إلى مدخل للاستغلال، مشددًا على ضرورة الوعي في اختيار من نسمح لهم بالاقتراب من تفاصيل حياتنا، وذلك خلال حديثه في برنامج «إنسان تاني» عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

منح الطرف الآخر مساحة القرب

وقال الليثي إن أي شخص تعرّض للخداع في حياته عليه أن يدرك أنه من منح الطرف الآخر مساحة القرب والثقة وكشف له تفاصيله الخاصة، مضيفًا أن بعض الأشخاص يستغلون لحظات الضعف أو النقص لدى الآخرين لتحقيق مصالحهم الشخصية.

وأوضح أن الإنسان يجب أن يكون أكثر وعيًا بنفسه، وأن يواجه عيوبه ويعرف إمكاناته جيدًا، محذرًا من أن تتحول الثقة المطلقة إلى ثغرة ينفذ منها المخادعون أو المستغلون.

وأضاف: «البداية دائمًا من عندك، وأنت من تتحمل نتائج اختياراتك، لذلك اختر بعناية من يدخل حياتك».

واختتم الليثي حديثه مؤكدًا أن التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل، داعيًا الجمهور إلى أن يكونوا «إنسان تاني» أكثر وعيًا ونضجًا في علاقاتهم وقراراتهم.

القضايا الإنسانية والاجتماعية

برنامج «إنسان تاني» ضمن جهود الدكتور عمرو الليثي لتقديم محتوى هادف يلامس القضايا الإنسانية والاجتماعية برؤية تتناسب مع طبيعة المنصات الرقمية. ويعرض البرنامج يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الثالثة عصرًا عبر جميع المنصات الرقمية والصفحات الرسمية الخاصة به، مسلطًا الضوء على قصص إنسانية ملهمة ونماذج ناجحة استطاعت تجاوز التحديات والبدء من جديد.