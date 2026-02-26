إقالة مدير هيئة الأركان الأمريكية المشتركة فريد كاتشر

أكد متحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يوم الخميس أنه بعد بضعة أشهر فقط من توليه المنصب، تمت إقالة نائب الأدميرال فريد كاتشر، مدير هيئة الأركان المشتركة، وسينتقل إلى منصب آخر في البحرية الأمريكية.

وقال المتحدث: "سيعود نائب الأدميرال فريد كاتشر، وهو قائد متميز وذو خبرة عالية إلى الخدمة في البحرية الأمريكية، بعد أن شغل مؤخراً منصب مدير هيئة الأركان المشتركة".

وقال مسؤول مطلع على الأمر لشبكة سي إن إن الأمريكية إن القرار اتخذه رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين بالكامل، وكان الهدف منه إيجاد "الشخص الأنسب" لهذا المنصب.

تولى كاتشر منصب مدير هيئة الأركان الأمريكية المشتركة في ديسمبر الماضي. وكان سلفه، الفريق دوج سيمز، واحداً من بين العديد من كبار المسؤولين الذين أطاح بهم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث وأحالهم إلى التقاعد، وفقاً لما ذكرته شبكة سي إن إن سابقاً.

أشاد كاين في بيان صدر يوم الخميس بـ "خدمة كاشر المتفانية للقوات المشتركة ومساهماته في هيئة الأركان المشتركة".

قال كاين: "منذ تخرجه من الأكاديمية البحرية الأمريكية، لبّى نائب الأدميرال كاشر نداء الخدمة المتفانية بكل أنواعها. ستكون البحرية سعيدة بعودته، ونشكره ونشكرهم على قيادته القيّمة".