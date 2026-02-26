قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة البترول في غزة: الاحتلال لم يدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي إلى القطاع
قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين تاسع ليلة في رمضان
المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة
800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟
أسلوب البازار.. كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران
زاهر الشقنقيري: قانون ذوي الإعاقة يحتاج لتفعيل.. التعيين 5% لا يجب أن يبقى على الورق.. خاص
موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز
قبل عرضه على البرلمان.. مقترح جديد لإعفاء القرى بالكامل من الضريبة العقارية
مها أحمد تثير الجدل برسالة غامضة: ربنا رحمنا منك يا متنمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»

مسلسل المداح
مسلسل المداح
سعيد فراج

شهدت الحلقة العاشرة من أحداث مسلسل "المداح 6 - أسطورة النهاية"، بطولة النجم حمادة هلال، تحولات درامية كبرى حملت العديد من المفاجآت.

بدأت أحداث الحلقة بمواجهة حاسمة داخل دار رعاية الفتيات، حيث نجح حمادة هلال في تخليص الطفلة "جهاد" من مس شيطاني عنيف، مستخدما الرقية الشرعية والزمرد النوري الذي عثر عليه لمساعدتها.

مسلسل المداح 6

وفي جانب آخر، اشتدت الحرب الروحية بظهور "دليلة" التي نبهت صابر لسر "مرآة الحمام"، بينما واصل الجن "قزح" (فتحي عبد الوهاب) ألاعيبه الخبيثة بزرع الشك والوقيعة بين الشقيقتين منال ورحاب (دنيا عبدالعزيز وهبة مجدي)، موهما الأولى بأن شقيقتها هي سبب طلاقها ودمار حياتها.

ومع تعقد الموقف قانونيا بإبلاغ مديرة الدار للوزارة عن دخول حمادة هلال الدار دون إذن، استعان المداح بالجن "موت" (حمزة العيلي) ليدخل الدار متخفيا، ليكتشف عبر المرآة لغزا جديدا؛ حيث وصفت الطفلة جهاد رؤيتها لما تراه وهو عبارة عن شخص في هيئة "بلياتشو" غامض يتحكم في الأطفال.

كما تشهد الحلقة ظهور يسرا اللوزي التي تلتقي بتامر شلتوت وتطلب منه مساعدة صابر ويؤكد لها أن الحرب اشتدت عليه من الجن، ويوافق على طلبها ويؤكد لها أنه لن يترك صابر المداح.

واختتمت الحلقة بمشهد يحبس الأنفاس، حين كشفت المرآة عن هوية الضحية المطلوبة، وهو مدرس الطفلة جهاد، ليبقى صابر في سباق مع الزمن لمنع وقوع جريمة قتل وشيكة، مؤكدا أن الصراع بين الخير والشر قد وصل إلى ذروته.

مسلسل المداح 6

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج. 

مسلسل المداح مسلسل المداح 6 حمادة هلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

من القطن إلى «وصف مصر».. تطوير شامل يعيد المتحف الزراعي إلى الواجهة

حسن رداد

إطلاق تطبيق إلكتروني متخصص في حجز مواعيد توثيق العقود ومقابلات العمل

مدبولي

وجه بتشديد الرقابة وعدم زيادة الأسعار.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لمتابعة موقف توافر مختلف السلع الاستراتيجية

بالصور

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

فيديو

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد