المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»

شهدت الحلقة العاشرة من أحداث مسلسل "المداح 6 - أسطورة النهاية"، بطولة النجم حمادة هلال، تحولات درامية كبرى حملت العديد من المفاجآت.

بدأت أحداث الحلقة بمواجهة حاسمة داخل دار رعاية الفتيات، حيث نجح حمادة هلال في تخليص الطفلة "جهاد" من مس شيطاني عنيف، مستخدما الرقية الشرعية والزمرد النوري الذي عثر عليه لمساعدتها.

مسلسل المداح 6

وفي جانب آخر، اشتدت الحرب الروحية بظهور "دليلة" التي نبهت صابر لسر "مرآة الحمام"، بينما واصل الجن "قزح" (فتحي عبد الوهاب) ألاعيبه الخبيثة بزرع الشك والوقيعة بين الشقيقتين منال ورحاب (دنيا عبدالعزيز وهبة مجدي)، موهما الأولى بأن شقيقتها هي سبب طلاقها ودمار حياتها.

ومع تعقد الموقف قانونيا بإبلاغ مديرة الدار للوزارة عن دخول حمادة هلال الدار دون إذن، استعان المداح بالجن "موت" (حمزة العيلي) ليدخل الدار متخفيا، ليكتشف عبر المرآة لغزا جديدا؛ حيث وصفت الطفلة جهاد رؤيتها لما تراه وهو عبارة عن شخص في هيئة "بلياتشو" غامض يتحكم في الأطفال.

كما تشهد الحلقة ظهور يسرا اللوزي التي تلتقي بتامر شلتوت وتطلب منه مساعدة صابر ويؤكد لها أن الحرب اشتدت عليه من الجن، ويوافق على طلبها ويؤكد لها أنه لن يترك صابر المداح.

واختتمت الحلقة بمشهد يحبس الأنفاس، حين كشفت المرآة عن هوية الضحية المطلوبة، وهو مدرس الطفلة جهاد، ليبقى صابر في سباق مع الزمن لمنع وقوع جريمة قتل وشيكة، مؤكدا أن الصراع بين الخير والشر قد وصل إلى ذروته.

مسلسل المداح 6

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.