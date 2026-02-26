قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

ياسمين بدوي

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ينتظر جميع طلاب الصف الثالث الثانوي 2026 وأولياء أمورهم ، أحدث الأخبار والقرارات المتعلقة بها .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز الأخبار والقرارات المعلنة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 حتى الآن :

  • موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول  اعتباراً من السبت 20 يونيو 2026 
  •  موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 
  • جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لم يتم إعلانه رسمياً حتى الآن وكل الصور المتداولة بشأن عبر فيس بوك “مزيفة”
  • هناك إجراءات متخذة لحوكمة منظومة امتحانات الثانوية العامة 2026 وضمان نزاهتها ستعلنها وزارة التربية والتعليم لاحقاً
  • الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بتطبيق عقوبات رادعة بحق من يثبت تورطه في مخالفة منظومة امتحانات الثانوية العامة 2026 بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب ويحافظ على مصداقية النتائج وجودة مخرجات العملية التعليمية.

  •  قريباً سيتم طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ،  عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم مع إتاحة حل النماذج عبر قناة مدرستنا 3
  • رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 pdf ، يمكن ترقب ظهوره على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/  ، وعلى بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ 
  • لا تغيير في مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مشيراً إلى أنها ستكون بنفس نظام ومواصفات العام الماضي 
  • آخر موعد لقيام المدارس بتسليم استمارات الثانوية العامة 2026 للجان النظام والمراقبة يوم الخميس 26 مارس 2026
  • آخر موعد لتسليم طلاب المنازل استمارات الثانوية العامة 2026 للجان النظام والمراقبة يوم الخميس الموافق 30 ابريل 2026
  • "مفيش تحسين" .. فلا يجوز للطالب الناجح في امتحانات الثانوية العامة التقدم مرة أخرى للحصول عليها
  • الطالب الذي يرسب أو يتغيب في مادة أو مادتين على الأكثر ، سواء من داخل أو خارج المجموع ، له الحق في أداء امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ، ولا يحتسب له أكثر من نسبة 50 % من النهاية الكبرى
  • الطالب الذي يرسب أو يتغيب في اكثر من مادتين يعتبر راسبا ولا يسمح له بآداء امتحانات الثانوية العامة 2026 في هذه المواد في الدور الثاني ، وعليه التقدم بإستمارة جديدة في العام التالي
  • سيتم مواجهة أي محاولة للغش بعقوبات رادعة، سعياً لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

مسلسل الست موناليزا

مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

البواسير

أعراض البواسير بمختلف أنواعها.. الاكتشاف المبكر يحمي من الجراحة وهذه علامات الخطر

الأحزان تخيم على الوسط الفني في رمضان.. وفاة والد مي عمر ووالدة ريم مصطفى وشقيق زينة و والدة ريم مصطفى

الحزن يخيم على الوسط الفني في رمضان.. وفاة والد مي عمر ووالدة ريم مصطفى وشقيق زينة خلال أيام

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

بالصور

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

