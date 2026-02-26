15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

الطالب الذي يرسب أو يتغيب في مادة أو مادتين على الأكثر ، سواء من داخل أو خارج المجموع ، له الحق في أداء امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ، ولا يحتسب له أكثر من نسبة 50 % من النهاية الكبرى