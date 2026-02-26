15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ينتظر جميع طلاب الصف الثالث الثانوي 2026 وأولياء أمورهم ، أحدث الأخبار والقرارات المتعلقة بها .
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز الأخبار والقرارات المعلنة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 حتى الآن :
- موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول اعتباراً من السبت 20 يونيو 2026
- موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026
- جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لم يتم إعلانه رسمياً حتى الآن وكل الصور المتداولة بشأن عبر فيس بوك “مزيفة”
- هناك إجراءات متخذة لحوكمة منظومة امتحانات الثانوية العامة 2026 وضمان نزاهتها ستعلنها وزارة التربية والتعليم لاحقاً
- الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بتطبيق عقوبات رادعة بحق من يثبت تورطه في مخالفة منظومة امتحانات الثانوية العامة 2026 بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب ويحافظ على مصداقية النتائج وجودة مخرجات العملية التعليمية.
- رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 يمكن ترقب تفعيله عبر الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/
- قريباً سيتم طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم مع إتاحة حل النماذج عبر قناة مدرستنا 3
- رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 pdf ، يمكن ترقب ظهوره على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/ ، وعلى بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/
- لا تغيير في مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مشيراً إلى أنها ستكون بنفس نظام ومواصفات العام الماضي
- آخر موعد لقيام المدارس بتسليم استمارات الثانوية العامة 2026 للجان النظام والمراقبة يوم الخميس 26 مارس 2026
- آخر موعد لتسليم طلاب المنازل استمارات الثانوية العامة 2026 للجان النظام والمراقبة يوم الخميس الموافق 30 ابريل 2026
- "مفيش تحسين" .. فلا يجوز للطالب الناجح في امتحانات الثانوية العامة التقدم مرة أخرى للحصول عليها
- الطالب الذي يرسب أو يتغيب في مادة أو مادتين على الأكثر ، سواء من داخل أو خارج المجموع ، له الحق في أداء امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ، ولا يحتسب له أكثر من نسبة 50 % من النهاية الكبرى
- الطالب الذي يرسب أو يتغيب في اكثر من مادتين يعتبر راسبا ولا يسمح له بآداء امتحانات الثانوية العامة 2026 في هذه المواد في الدور الثاني ، وعليه التقدم بإستمارة جديدة في العام التالي
- سيتم مواجهة أي محاولة للغش بعقوبات رادعة، سعياً لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.