تحرك عاجل من "الأكاديمية المهنية" لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه سيتم اتاحة دفع مقابل تكاليف برنامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد بإعتباره احد شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يقابلها من وظائف الاخصائيين ، من حلال منظومة دفع فوري على كود 60031 و ذلك اعتبارا من الأحد 1 مارس 2026

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، يتم إتاحة التدريب الالكتروني لبرنامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد بعد 24 ساعة من دفع تكاليف البرنامج من خلال الدخول على رابط المنصة الالكترونية لتدريب المعلمين بإستخدام البري. الالكتروني الموحد للمعلم و كلمة المرور الخاصة به ، مع العلم أن اخر موعد لاتاحة التدريب الالكتروني السبت 28 مارس 2026

وأضافت الأكاديمية المهنية للمعلمين : يتم اخطار المعلم المساعد بموعد ومكان الاختبار من خلال الدخول على رابط التطبيق الالكتروني لاستمارة المعلمين باستخدام البريد الالكتروني الموحد للمعلم وكلمة المرور الخاصة به

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين : تبدأ اختبارات برنامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد لمن انهى التدريبات تباعا داخل معمل مقر فرع الاكاديمية المهنية للمعلمين الواقع في نطاق المحافظة ، اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا يوم الاحد 29 ماوس 2026 من خلال رابط المنصة الالكترونية لتدريب المعلمين ، ويكون الدخول باستخدام البريد الالكتروني الموحد وكلمة المرور الخاصة به

وعلى جانب آخر ، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا عاجلا إلى المديريات التعليمية، أكدت خلاله أنه حرصاً من الوزارة على انتظام صرف المستحقات المالية للمعلمين وفي ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يتم صرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري ( يناير ، فبراير ) وذلك لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ممن سبق حصولهم على الحافز خلال شهر ديسمبر2025 وفقاً للقواعد والضوابط المنظمه في هذا الشأن ، حيث استمر المعلمون في أعمال التدريس والامتحانات والتصحيح خلال تلك الشهور .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يراعى التنفيذ والتعميم على كافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة، ومتابعة إجراءات الصرف بما يضمن الانتهاء منها في أقرب وقت