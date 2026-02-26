قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى: أي فنان يقول «أنا الأعلى أجرًا» هتخانق معاه
الأرصاد: طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق
الجيش البولندي يعلن عودة طائراته المقاتلة إلى قواعدها بعد رصد تهديدات روسية
بشرى: محمد رمضان نجم مصر وفاهم السوق والأرقام
الرئيس الإيراني :نحترم الإحتجاج السلمي وما حدث في يناير الماضي محاولة لإسقاط النظام
القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل
موعد ونظام قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا
باكستان: مقتل 34 مسلحا خلال عمليات أمنية بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان
تحرك عاجل من "الأكاديمية المهنية" لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين
هدوء واستقرار في سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس
أزمة صرف مستحقات القصب.. ركابي يطالب الحكومة بإنقاذ المزارعين قبل تفاقم الموقف
التهام كوني يهز علم الفلك.. رصد أول تمزق كامل لقزم أبيض | إيه الحكاية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحرك عاجل من "الأكاديمية المهنية" لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين

الاكاديمية المهنية للمعلمين
الاكاديمية المهنية للمعلمين
ياسمين بدوي

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه سيتم اتاحة دفع مقابل تكاليف برنامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد بإعتباره احد شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يقابلها من وظائف الاخصائيين ، من حلال منظومة دفع فوري على كود  60031 و ذلك اعتبارا من الأحد 1 مارس 2026

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، يتم إتاحة التدريب الالكتروني لبرنامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد بعد 24 ساعة من دفع تكاليف البرنامج من خلال الدخول على رابط المنصة الالكترونية لتدريب المعلمين بإستخدام البري. الالكتروني الموحد للمعلم و كلمة المرور الخاصة به ، مع العلم أن اخر موعد لاتاحة التدريب الالكتروني السبت 28 مارس 2026

وأضافت الأكاديمية المهنية للمعلمين : يتم اخطار المعلم المساعد بموعد ومكان الاختبار من خلال الدخول على رابط التطبيق الالكتروني لاستمارة المعلمين باستخدام البريد الالكتروني الموحد للمعلم وكلمة المرور الخاصة به

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين : تبدأ اختبارات برنامج تطبيقات  تربوية للمعلم المساعد لمن انهى التدريبات تباعا داخل معمل مقر فرع الاكاديمية المهنية للمعلمين الواقع في نطاق المحافظة ، اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا يوم الاحد 29 ماوس 2026 من خلال رابط المنصة الالكترونية لتدريب المعلمين ، ويكون الدخول باستخدام البريد الالكتروني الموحد وكلمة المرور الخاصة به

وعلى جانب آخر ، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا عاجلا إلى المديريات التعليمية، أكدت خلاله أنه حرصاً من الوزارة على انتظام صرف المستحقات المالية للمعلمين وفي ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يتم صرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري ( يناير ، فبراير ) وذلك لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ممن سبق حصولهم على الحافز خلال شهر ديسمبر2025 وفقاً للقواعد والضوابط المنظمه في هذا الشأن ، حيث استمر المعلمون في أعمال التدريس والامتحانات والتصحيح خلال تلك الشهور .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يراعى التنفيذ والتعميم على كافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة، ومتابعة إجراءات الصرف بما يضمن الانتهاء منها في أقرب وقت

الأكاديمية المهنية للمعلمين الأكاديمية المهنية برنامج تطبيقات تربوية شهادة الصلاحية معلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

مسلسل الست موناليزا

مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

ترشيحاتنا

البواسير

أعراض البواسير بمختلف أنواعها.. الاكتشاف المبكر يحمي من الجراحة وهذه علامات الخطر

الأحزان تخيم على الوسط الفني في رمضان.. وفاة والد مي عمر ووالدة ريم مصطفى وشقيق زينة و والدة ريم مصطفى

الحزن يخيم على الوسط الفني في رمضان.. وفاة والد مي عمر ووالدة ريم مصطفى وشقيق زينة خلال أيام

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

بالصور

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد