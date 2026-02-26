بشرى: مؤمنة بالحسد والسحر.. وفي رجالة عينها وحشة زي الستات

أكدت الفنانة بشرى إيمانها بالحسد والسحر، مشيرة إلى أن العقيدة الإسلامية ذات طابع روحاني وتُقر بوجود الحسد والشرور والسحر، وهو ما ورد ذكره صراحة في القرآن الكريم، مع التأكيد الدائم على أن الله سبحانه وتعالى فوق الجميع، كما تؤمن بذلك الأديان السماوية الأخرى.

وأوضحت، خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» المذاع على قناة النهار، أن الإنسان قد يكون عرضة لمثل هذه الأمور، لكنها شددت في الوقت نفسه على خطورة الانغماس في هذا التفكير بشكل مبالغ فيه.

التحذير من عقلية الضحية

وشددت بشرى على أن الدخول في دوائر الشك والوساوس قد يؤثر سلبًا على حياة الشخص، ويجعله يعيش دائمًا في دور الضحية، مؤكدة أهمية التوازن في التعامل مع هذه المعتقدات دون أن تتحول إلى هاجس يسيطر على التفكير والسلوك.

الحسد لا يفرق بين رجل وامرأة

وأضافت أن الحسد لا يقتصر على النساء فقط، قائلة: «في رجالة عينها وحشة زي الستات»، في إشارة إلى أن هذه السلوكيات موجودة في المجتمع بغض النظر عن النوع، ولا يمكن حصرها في فئة بعينها.

ذكريات الطفولة وأثر التحرش

وتطرقت بشرى إلى طفولتها، موضحة أنها كانت مليئة بالحركة والدراسة وممارسة الهوايات، وكانت غنية بالفكر والثقافة.

إلا أنها كشفت أن حوادث التحرش التي تعرضت لها في طفولتها كانت أقسى وأشد تأثيرًا عليها من حادث انفصال والديها.

دعوة لمواجهة التحرش بوعي وحزم

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن المتحرش شخص يعاني من اضطراب نفسي ويحتاج إلى تقويم وعلاج حقيقي، مشددة على أهمية مواجهة هذه الظاهرة بوعي وحزم لحماية المجتمع، خاصة الأطفال.