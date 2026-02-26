فحوصات بلا توقف وصيانة دقيقة.. «النقل» تكشف كواليس التشغيل اليومي لسكك حديد مصر | مادة فيلمية

نشرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر مادة فيلمية تناولت منظومة التشغيل اليومي علي الشبكة والجهود المبذولة في الاعداد والتجهيز للرحلات من خلال سلسلة من الإجراءات الفنية والفحوصات الشاملة التي تشمل مراجعة الجرارات والعربات واختبار أنظمة التشغيل والأمان ، وكذلك متابعة نظم التحكم والسيطرة على حركة القطارات، والتأكد من جاهزية الخطوط وسلامتها والتي تتم بصورة يومية دون توقف لتقديم خدمة مميزة تليق بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

كما تم استعراض أعمال الصيانة التي تتم فور وصول القطارات من وجهاتها المقررة والاستعداد لرحلة جديدة من خلال فحص المحركات وأنظمة الكهرباء والتكييف والفرامل والزيوت والفلاتر وغيرها من المكونات الحيوية، وذلك بواسطة فرق متخصصة من المهندسين والفنيين لضمان تقديم خدمة آمنة ومنتظمة .

بالإضافة الى استعراض أعمال النظافة والتعقيم الدورية داخل العربات، بما يعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة سفر لائقة وآمنة لجمهور الركاب ، كذلك تسليط الضوء علي الاثار السلبية الناجمة عن بعض السلوكيات التي يرتكبها بعض مستخدمي مرفق السكك الحديدية والتي تؤثر علي جودة وانتظام الخدمة وتعرض حياة الركاب للخطر مثل رشق الأطفال للقطارات بالحجارة و كذلك التعامل الخاطي مع المقاعد ووسائل الأمان وغيرها من الوسائل الخاصة بخدمة الركاب خلال الرحلة والتي تكلف الهيئة اموالا كبيرة من ميزانيتها

كما تم التأكيد خلال المادة الفيلمية علي ضرورة الالتزام بقواعد الاستخدام السليم والسلوكيات الإيجابية يسهم في الحفاظ على جودة واستدامة الخدمة، و أن مرفق السكة الحديد ملك للشعب والحفاظ عليه مسؤولية مشتركة.