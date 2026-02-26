شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

حرص نجوم كرة القدم على الاحتفال بـ عيد ميلاد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، في أجواء سعيده ومبهجة.

وشارك محمود عبد الرازق شيكابالا، جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، صورة من الاحتفال، برفقة حازم إمام وشريف أإكرامي وحسام غالي.

واحتفل أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بعيد ميلاده الـ43، منذ أيام قليلة، إذ ولد في 23 فبراير 1983 بالقاهرة؛ ليصبح لاحقًا أحد أهم المهاجمين المصريين في الألفية الجديدة.

مسيرة ميدو.. من الزمالك بدأت الحكاية

بدأ ميدو رحلته الكروية داخل قطاع الناشئين بالزمالك عام 1990 حيث تدرج في المراحل السنية حتى تم تصعيده للفريق الأول موسم 1999-2000.

وسجل هدفين في أولى مشاركاته بالدوري أمام الألومنيوم، كما شارك بقميص الأبيض في البطولات الأفريقية، لتكون هذه الانطلاقة بوابة عبوره إلى الاحتراف الخارجي.

احتراف مبكر وتألق أوروبي

لم يتجاوز ميدو 17 عامًا حين خاض أولى تجاربه الاحترافية مع جينت البلجيكي مسجلا 11 هدفا في 25 مباراة، ما جذب أنظار كبار أوروبا.

بعدها انتقل إلى أياكس أمستردام، حيث عاش واحدة من أفضل فتراته، وسجل 26 هدفًا وصنع 13 في 63 مباراة، محققًا عدة بطولات محلية.

تنقل ميدو بين عدة محطات أوروبية بارزة، أبرزها:

سيلتا فيجو (إعارة)

أولمبيك مارسيليا

روما

توتنهام هوتسبير.. حيث خاض 61 مباراة سجل خلالها 19 هدفًا

كما لعب لـ ميدلزبره وويجان أتلتيك ووست هام يونايتد

ورغم تنقلاته الأوروبية؛ ظل الزمالك حاضرًا في قلبه، فعاد لارتداء قميصه في أكثر من محطة، مسجلًا 6 أهداف وصانعًا 4 خلال 18 مباراة في فترات عودته.

تجربة تدريبية مبكرة

بعد الاعتزال دخل ميدو عالم التدريب في سن الثلاثين وتولى قيادة الزمالك عام 2013، ليصبح أصغر مدرب يحقق لقب كأس مصر مع النادي.

وقاد الفريق في 38 مباراة حقق خلالها 20 فوزا مقابل 9 تعادلات و9 هزائم.