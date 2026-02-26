قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان
اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر
فتحي سند: ييس توروب لم يترك أي بصمة مع الأهلي حتى الآن
بعد الحلقة 8 من مسلسل توابع .. ريهام حجاج تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل
الحلقة 8 مسلسل صحاب الأرض.. فدوى تختبئ مع منة شلبي وإياد نصار
باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال
تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر
الحكومة توافق على استغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية
دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة
أحمد فتحي يشيد بمروان عطية في الأهلي
إبراهيم عبد الجواد يكشف موقف لجنة الحكام من مباراة الإسماعيلي وسيراميكا
أخبار البلد

الحكومة توافق على استغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية

أ ش أ

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الذى عقده بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة على تعاقد وزارة السياحة والآثار مع احدى الشركات المتخصصة، لترميم واستغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية، حيث يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على القيمة الأثرية والفنية لمبني الاستراحة، على أن يتم استغلالها كمركز لعرض الأعمال الفنية والتحف العالمية والمحلية بالتعاون مع صالات العرض والمعارض الدولية، وذلك بما له أثر إيجابي على المنطقة وسمعة الدولة بالإضافة إلى وضعها على خريطة المعارف الفنية العالمية.

تحديث المناهج لتواكب العصر

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة متخصصة، لتنفيذ تشغيل وصيانة منصة الامتحانات الالكترونية "سويف أسيس – Swift assess"، للصفين الأول والثاني الثانوي لمدة ثلاثة أعوام، تبدأ من العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الوزارة وما توليه الدولة من اهتمام بالعملية التعليمية من خلال تحديث المناهج لتواكب العصر، والتحول الرقمي، وتدريب وتمكين المعلمين في مجال تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، تزامنًا مع تحسين البنية التحتية والمباني المدرسية، فضلًا عن الاستثمار في البحث العلمي وتطوير الأساليب لتمكين الطلاب من مهارات القرن الحادي والعشرين بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسماعيلية التعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء على إنشاء موزع جديد لاستيعاب الأحمال الثقيلة الحالية والمستقبلية بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببذل أقصى الجهود لدعم الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، تعظيما للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر.

مجلس الوزراء ر مصطفى مدبولي العاصمة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

