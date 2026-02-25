موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

نجح نادي الزمالك في اعتلاء صدارة قمة بطولة الدوري المصري بعد الفوز على زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتساوى الزمالك مع بيراميدز في النقاط على صدارة قمة بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة لكل منهما.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.

وتترقب الجماهير مباراة الزمالك القادمة ضد بيراميدز في الساعة التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل لانفراد بصدارة جدول الترتيب.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر مواجهتين سجل مهاجموه 30 هدفًا واستبقلت شباكة 12 هدفًا.

وفي المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بعدما لعب الفريق 17 مباراة فاز في 11 لقاءً، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر مباراتين، سجل 29 هدفًا وعليه 13 هدفًا.