عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على أغلب الأنحاء، خلال الأيام المقبلة، مع وجود فرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد معلنة بذلك عن عودة الأجواء الشتوية

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الخميس 26 فبراير 2026 وحتى الاثنين 02 مارس 2026. وأشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون باردا إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للدفء أو دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يظل بارداً إلى شديد البرودة ليلاً.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة:

شبورة مائية: تتكون من الساعة (4 إلى 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة على بعض الطرق.

وهناك توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم الخميس 26 فبراير على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، كما يُتوقع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة طوال فترة التنبؤ.

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والصغرى):

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح العظمى ما بين 19 و21 درجة، والصغرى ما بين 09 و11 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل العظمى ما بين 17 و19 درجة، والصغرى ما بين 10 و12 درجة.

شمال الصعيد: تتراوح العظمى ما بين 21 و23 درجة، والصغرى ما بين 07 و08 درجات.

جنوب الصعيد: تسجل العظمى ما بين 23 و26 درجة، والصغرى ما بين 10 و12 درجة.