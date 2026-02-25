الطقس غدا.. أمطار متفرقة تضرب عددا من المحافظات والأجواء باردة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا، الخميس، حيث طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل إلى الدفء خلال ساعات النهار، بينما يعود الطقس باردًا إلى شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس غدا، يشهد نشاط للشبورة المائية تتكون في الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

كما أشارت هيئة الأرصاد، أن الطقس غدا، يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري، وقد تمتد بنسبة حدوث تقارب 20% إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة. 

وتشهد مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، قد تمتد إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى بشكل متقطع.

ومن المتوقع، أن يكون هناك نشاط الرياح على فترات متقطعة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3 أمتار.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، فتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري عظمى 21 درجة مئوية وصغرى 11 درجة، والسواحل الشمالية 18 للعظمى و12 للصغرى، وشمال الصعيد 23 للعظمى و8 للصغرى، فيما تسجل جنوب الصعيد 26 درجة للعظمى و11 للصغرى.

ودعت هيئة الأرصاد،  المواطنين إلى متابعة التحديثات الرسمية واتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

الطقس الطقس غدا درجات الحرارة هيئة الأرصاد

