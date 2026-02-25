دعاء الليلة الثامنة من رمضان.. اغتنم أوقات الاستجابة يأتك الفرج من حيث لا تحتسب

ليس هنا أفضل من دعاء الليلة الثامنة من رمضان مع حلول ليلة جديدة لتحمل معها نفحات إيمانية وتضع أمامنا فرصا عظيمة للإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى، حيث تعد ليالي شهر رمضان من الأوقات المباركة التي يجرى فيها استجابة الدعوات ونيل الرحمة والمغفرة، وفي هذه الليلة المباركة يحرص المسلمون على اغتنام لحظاتها بالطاعة والذكر وسؤال الله العفو والقبول، لذلك نعرض في السطور التالية مجموعة من أفضل صيغ الدعاء المستحبة.

دعاء الليلة الثامنة من شهر رمضان للفرج

يستغل المسلمون شهر رمضان في التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ومن أحب الأعمال إلى الله هو ترديد دعاء دعاء الليلة الثامنة من شهر رمضان للفرج وقضاء الحاجة، ومن أفضل صيغ الدعاء أن يقول الداعي:

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

دعاء الليلة الثامنة من رمضان

اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.

اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

دعاء ثامن ليلة في رمضان