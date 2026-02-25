الأمير هاري وميجان ماركل يزوران أطفالا من غزة بالمستشفى التخصصي في الأردن

زار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، اليوم /الأربعاء/، خلال زيارتهم للعاصمة الأردنية عمان المستشفى التخصصي يرافقهما المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.

وخلال الزيارة التقوا ببعض الأطفال المرضى الذين تم إجلاؤهم من غزة مؤخرا، معربين عن إعجابهم بشجاعة وصمود هؤلاء الأطفال.

وكان دوق ودوقة ساسكس قد وصلا العاصمة الأردنية عمان في زيارة إنسانية مفاجئة تستمر يومين، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وتركز على الصحة العامة والاستجابة الإنسانية للمجتمعات المتأثرة بالنزاعات والتهجير.

وقد بدأت الزيارة بمشاركة الزوجين في جلسة حوارية رفيعة المستوى نظمتها منظمة الصحة العالمية، برئاسة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، وجمعت المانحين الرئيسيين والشركاء الإنسانيين لمناقشة استراتيجيات دعم المجتمعات المتضررة.

كما شاركت فيها وكالات أممية أخرى مثل الأونروا، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، برنامج الأغذية العالمي ويونيسف، إضافة إلى ممثلين دبلوماسيين من هولندا وإيطاليا وألمانيا وكندا والاتحاد الأوروبي.

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود الدوق ودوقة ساسكس المتواصلة لدعم الفئات الضعيفة وتسليط الضوء على الصحة النفسية والتداعيات الطويلة الأمد للنزاعات على المدنيين، وهي أول رحلة إنسانية خارجية لهما منذ عام 2024 بعد توقفهما عن الأدوار الرسمية في العائلة الملكية البريطانية.