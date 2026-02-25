قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدام القيادات يُشعل الحلقة 8 من «رأس الأفعى».. انقسام الجماعة وانفجار الغضب
رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة
«أنا مش بخيل» .. أحمد ماهر: مش بحب حد ييجي جنبي وأنا باكل |فيديو
البابا تواضروس: الكتاب المقدس هو العلاج الأساسي في وقت التجربة
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 8.. صراع داخلي بين الإرهابي محمود عزت وعناصر التنظيم
من الكاتدرائية المرقسية.. البابا تواضروس يواصل سلسلة «قوانين كتابية روحية»
البابا تواضروس: كلمة الله طريق النصرة في تجارب الصوم الكبير
تشكيل مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا
تعرف على الفرق الأقرب للتأهل من ملحق الدوري الأوروبي
"الأعلى للإعلام" والنقابات الفنية يتفقان على تقييم شامل لدراما وبرامج رمضان
تشكيل مباراة يوفنتوس وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أكثر من 30 جهة وسفينة مرتبطة بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمير هاري وميجان ماركل يزوران أطفالا من غزة بالمستشفى التخصصي في الأردن

الأمير هاري وميجان ماركل
الأمير هاري وميجان ماركل
أ ش أ

زار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، اليوم /الأربعاء/، خلال زيارتهم للعاصمة الأردنية عمان المستشفى التخصصي يرافقهما المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.

وخلال الزيارة التقوا ببعض الأطفال المرضى الذين تم إجلاؤهم من غزة مؤخرا، معربين عن إعجابهم بشجاعة وصمود هؤلاء الأطفال.

وكان دوق ودوقة ساسكس قد وصلا العاصمة الأردنية عمان في زيارة إنسانية مفاجئة تستمر يومين، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وتركز على الصحة العامة والاستجابة الإنسانية للمجتمعات المتأثرة بالنزاعات والتهجير.

وقد بدأت الزيارة بمشاركة الزوجين في جلسة حوارية رفيعة المستوى نظمتها منظمة الصحة العالمية، برئاسة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، وجمعت المانحين الرئيسيين والشركاء الإنسانيين لمناقشة استراتيجيات دعم المجتمعات المتضررة.

كما شاركت فيها وكالات أممية أخرى مثل الأونروا، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، برنامج الأغذية العالمي ويونيسف، إضافة إلى ممثلين دبلوماسيين من هولندا وإيطاليا وألمانيا وكندا والاتحاد الأوروبي.

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود الدوق ودوقة ساسكس المتواصلة لدعم الفئات الضعيفة وتسليط الضوء على الصحة النفسية والتداعيات الطويلة الأمد للنزاعات على المدنيين، وهي أول رحلة إنسانية خارجية لهما منذ عام 2024 بعد توقفهما عن الأدوار الرسمية في العائلة الملكية البريطانية.

الأمير هاري وزوجته ميجان زيارتهم عاصمة الأردنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ترشيحاتنا

فاروق حسني خلال زيارة تركي آل الشيخ

فاروق حسني بعد زيارة تركي آل الشيخ لمنزله: سعدت اليوم كثيرا

الأعلى للإعلام

رئيس الأعلى للإعلام يجتمع مع رؤساء النقابات الفنية لتقييم موسم الدراما الرمضاني

صناع الخير

صناع الخير تقدم 23 ألف «كرتونة ووجبة» خلال الأسبوع الأول من رمضان

بالصور

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا

تحت المليون.. 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك

مرض ياسمين الخطيب.. أسباب وأعراض خراجات الوجه

مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه
مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه
مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه

بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد