قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أنا مش بخيل» .. أحمد ماهر: مش بحب حد ييجي جنبي وأنا باكل |فيديو
البابا تواضروس: الكتاب المقدس هو العلاج الأساسي في وقت التجربة
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 8.. صراع داخلي بين الإرهابي محمود عزت وعناصر التنظيم
من الكاتدرائية المرقسية.. البابا تواضروس يواصل سلسلة «قوانين كتابية روحية»
البابا تواضروس: كلمة الله طريق النصرة في تجارب الصوم الكبير
تشكيل مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا
تعرف على الفرق الأقرب للتأهل من ملحق الدوري الأوروبي
"الأعلى للإعلام" والنقابات الفنية يتفقان على تقييم شامل لدراما وبرامج رمضان
تشكيل مباراة يوفنتوس وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أكثر من 30 جهة وسفينة مرتبطة بإيران
40 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
طريقة عمل صينية الكنافة بالزبيب بمذاق شهي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل رأس الأفعى الحلقة 8.. صراع داخلي بين الإرهابي محمود عزت وعناصر التنظيم

مسلسل راس الأفعى
مسلسل راس الأفعى
أحمد إبراهيم

شهد مسلسل “رأس الأفعى” الحلقة 8 تطورات مثيرة فى الأحداث، أعاد رسم ملامح الصراع داخل التنظيم، وكشف عن مرحلة شديدة الحساسية في بنيته القيادية عقب الضربات الأمنية المتتالية.

سلطت الأحداث الضوء على خطوة محمود عزت بتأسيس ما عرف بـ«لجنة الإدارة العليا» لتولي إدارة شئون الجماعة، في محاولة لملء الفراغ وتنظيم الصفوف بعد ملاحقته أمنيًا في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية، وجاء هذا التحرك في سياق مساعٍ حثيثة للحفاظ على تماسك الكيان ومنع انهياره تحت وطأة الضغوط.

ولم تهدأ العواصف داخل الصف القيادي، إذ تصاعدت حدة الخلافات مع تمرد محمد كمال وأحمد عبد الرحمن، مسؤول الجماعة في محافظة الفيوم، على عزت، في مشهد عكس حجم الانقسام حول إدارة المرحلة وأولوياتها، وكشفت التطورات عن صراع خفي على النفوذ والرؤية، تجاوز حدود الاختلاف التنظيمي إلى مواجهة مباشرة داخل دوائر القرار.

أحداث مسلسل رأس الأفعى 

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.

مسلسل رأس الافعى أمير كرارة الفنان أمير كرارة شريف منير الفنان شريف منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

ترشيحاتنا

أحمد ماهر

أحمد ماهر عن لقب فارس المسرح العربي: حقي الأدبي ولم يركب أحد الخيل على خشبات المسرح غيري

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: الركوع والسجود عرفتهما الشرائع السابقة.. والخشوع جوهر الصلاة

علي جمعة

علي جمعة: القراءة من المصحف في الفريضة والنفل جائزة شرعا وليست بدعة

بالصور

مرض ياسمين الخطيب.. أسباب وأعراض خراجات الوجه

مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه
مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه
مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه

بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

لوتس إميرا 2026
لوتس إميرا 2026
لوتس إميرا 2026

خبير تغذية يقدم إرشادات لعلاج التخمة والانتفاخ بعد الصيام

خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام
خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام
خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد