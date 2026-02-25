مسلسل رأس الأفعى الحلقة 8.. صراع داخلي بين الإرهابي محمود عزت وعناصر التنظيم

شهد مسلسل “رأس الأفعى” الحلقة 8 تطورات مثيرة فى الأحداث، أعاد رسم ملامح الصراع داخل التنظيم، وكشف عن مرحلة شديدة الحساسية في بنيته القيادية عقب الضربات الأمنية المتتالية.

سلطت الأحداث الضوء على خطوة محمود عزت بتأسيس ما عرف بـ«لجنة الإدارة العليا» لتولي إدارة شئون الجماعة، في محاولة لملء الفراغ وتنظيم الصفوف بعد ملاحقته أمنيًا في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية، وجاء هذا التحرك في سياق مساعٍ حثيثة للحفاظ على تماسك الكيان ومنع انهياره تحت وطأة الضغوط.

ولم تهدأ العواصف داخل الصف القيادي، إذ تصاعدت حدة الخلافات مع تمرد محمد كمال وأحمد عبد الرحمن، مسؤول الجماعة في محافظة الفيوم، على عزت، في مشهد عكس حجم الانقسام حول إدارة المرحلة وأولوياتها، وكشفت التطورات عن صراع خفي على النفوذ والرؤية، تجاوز حدود الاختلاف التنظيمي إلى مواجهة مباشرة داخل دوائر القرار.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.