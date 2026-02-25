قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بأعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة
إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان
الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان
مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
فن وثقافة

ضحك وهلع بعد المكياج ما ساح | أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة سماح أنور

علا محمد

حلّت الفنانة سماح أنور، مساء اليوم، ضيف سابع حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدّمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2025.

ونشر رامز جلال، صورة من كواليس الحلقة مع سماح أنور، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلّق مازحًا: «سماح بعد ما المكياج ساح».


سماح أنور تكشف تفاصيل قصة حبها مع الفنان سمير صبري

أكدت الفنانة سماح أنور، أن هناك قصة حب مع فنان كبير وهو الفنان سمير صبري، وهو جاب دبل من غير ما يقولي ولكن لم يكتب الزواج.

سماح أنور: النجاح دلوقتي بالموهبة وعدد المتابعين على السوشيال ميديا
وجّه رامز جلال، خلال برنامج رامز ليفل الوحش، سؤالاً للفنانة سماح أنور سؤالاً قائلاً: «بتعترفي إن النجاح بالموهبة ولا بعدد المتابعين على السوشيال ميديا؟»

فأجابت الفنانة سماح أنور ببساطة: «بالاتنين»، مؤكدة أن الموهبة هي الأساس، لكن الحضور الرقمي والمتابعون يساهمون في تعزيز النجاح.


رامز ليفل الوحش| سماح أنور: بشرب علبة سجاير في اليوم
 

سأل رامز جلال الفنانة سماح أنور، خلال برنامج “رامز ليفل الوحش”، انتي بتشربي كام سيجارة في اليوم؟، لتجيب عليه الفنانة سماح أنور قائلة “بشرب علبة سجاير في اليوم”.

ادعولها ماتتعصبش علينا وتخرج من إيدي بتضحك.. رامز جلال يقدم سماح أنور

قدّم الفنان رامز جلال، خلال تقديمه برنامج “رامز ليفل الوحش”، الفنانة سماح أنور، قائلا “ادعولها ماتتعصبش علينا وتخرج من إيدي بتضحك معانا”. 

الفنانة سماح أنور برنامج المقالب رامز ليفل الوحش رامز جلال سمير صبري برنامج "رامز ليفل الوحش"

