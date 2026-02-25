ضحك وهلع بعد المكياج ما ساح | أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة سماح أنور

حلّت الفنانة سماح أنور، مساء اليوم، ضيف سابع حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدّمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2025.

ونشر رامز جلال، صورة من كواليس الحلقة مع سماح أنور، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلّق مازحًا: «سماح بعد ما المكياج ساح».



سماح أنور تكشف تفاصيل قصة حبها مع الفنان سمير صبري



أكدت الفنانة سماح أنور، أن هناك قصة حب مع فنان كبير وهو الفنان سمير صبري، وهو جاب دبل من غير ما يقولي ولكن لم يكتب الزواج.

سماح أنور: النجاح دلوقتي بالموهبة وعدد المتابعين على السوشيال ميديا

وجّه رامز جلال، خلال برنامج رامز ليفل الوحش، سؤالاً للفنانة سماح أنور سؤالاً قائلاً: «بتعترفي إن النجاح بالموهبة ولا بعدد المتابعين على السوشيال ميديا؟»

فأجابت الفنانة سماح أنور ببساطة: «بالاتنين»، مؤكدة أن الموهبة هي الأساس، لكن الحضور الرقمي والمتابعون يساهمون في تعزيز النجاح.



رامز ليفل الوحش| سماح أنور: بشرب علبة سجاير في اليوم



سأل رامز جلال الفنانة سماح أنور، خلال برنامج “رامز ليفل الوحش”، انتي بتشربي كام سيجارة في اليوم؟، لتجيب عليه الفنانة سماح أنور قائلة “بشرب علبة سجاير في اليوم”.

ادعولها ماتتعصبش علينا وتخرج من إيدي بتضحك.. رامز جلال يقدم سماح أنور



قدّم الفنان رامز جلال، خلال تقديمه برنامج “رامز ليفل الوحش”، الفنانة سماح أنور، قائلا “ادعولها ماتتعصبش علينا وتخرج من إيدي بتضحك معانا”.