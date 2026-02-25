قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تفجّر مفاجأة العام .. أسعار ومواصفات Galaxy S26 وGalaxy S26+

Galaxy S26
Galaxy S26
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج Samsung، رسميا عن أحدث هواتفها الرائدة Galaxy S26 وGalaxy S26+، إلى جانب Galaxy S26 Ultra، وذلك خلال فعالية Galaxy Unpacked الأخيرة.

مواصفات Galaxy S26 وGalaxy S26+

يأتي هاتف Galaxy S26 بشاشة قياس 6.3 بوصة بدقة +FHD تبلغ 2340 × 1080 بكسل، من نوع Infinity-O Dynamic AMOLED 2X، بينما يحصل Galaxy S26+ على شاشة أكبر بقياس 6.7 بوصة بدقة +QHD تبلغ 3120 × 1440 بكسل. 

وتدعم الشاشتان معدل تحديث متكيف يتراوح بين 1 و120 هرتز، مع حماية بطبقة Corning Gorilla Glass Victus 2 لمقاومة أفضل للصدمات والخدوش.

وتعتمد السلسلة على معالجين مختلفين بحسب المنطقة: Exynos 2600 من سامسونج أو Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy من كوالكوم، وكلاهما مصنع بتقنية 3 نانومتر.

كما زودت سامسونج الهواتف بغرفة تبريد Vapor Chamber معاد تصميمها لتحسين تبديد الحرارة بنسبة تصل إلى 29%.

سلسلة Galaxy S26

تعمل السلسلة بنظام Android 16 مع واجهة One UI 8.5، وتقدم مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، من بينها:

- Photo Assist لتحرير الصور عبر الأوامر النصية.

- Now Nudge لتقديم اقتراحات ذكية.

- Creative Studio لإنشاء الملصقات.

- Now Brief لعرض تذكيرات وتحديثات مخصصة.

الكاميرات والتصوير

تضم السلسلة كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر 1/1.56 بوصة وفتحة عدسة f/1.8 مع دعم التثبيت البصري OIS، إلى جانب عدسة واسعة جدا بدقة 12 ميجابكسل بزاوية 120 درجة، وعدسة تقريب بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x. 

وتعتمد المنظومة على محرك ProVisual Engine لتقديم صور عالية الوضوح وتفاصيل دقيقة في مختلف ظروف الإضاءة.

كما تدعم الهواتف ميزة Nightography لتحسين التصوير الليلي، مع إمكانية تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية و8K بمعدل 30 إطارا في الثانية. 

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 12 ميجابكسل مع دعم تصوير 4K بسرعة 60 إطارا في الثانية وتحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لصور سيلفي طبيعية وأكثر وضوحا.

البطارية والاتصال

يحتوي Galaxy S26 على بطارية بسعة 4300 مللي أمبير، بينما يأتي Galaxy S26+ ببطارية أكبر بسعة 4900 مللي أمبير. 

ويدعم الهاتفان الشحن السريع بقدرة 45 وات (في نسخة +S26)، والذي يتيح شحن 69% خلال 30 دقيقة، إضافة إلى الشحن اللاسلكي Qi2 بقدرة 20 واط وميزة Wireless PowerShare لمشاركة الطاقة.

كما يحمل الجهازان تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويدعمان شبكات 5G، وWi-Fi 7، وBluetooth 5.4، ومنفذ USB-C، بالإضافة إلى دعم شريحتي اتصال.

Galaxy S26

أسعار Galaxy S26

يبدأ سعر Galaxy S26 من 899.99 دولارا لنسخة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت، بينما يبدأ سعر Galaxy S26+ من 1099.99 دولارا.

ويتوافر الهاتفان بمجموعة ألوان تشمل: الفضي والوردي الذهبي، وكوبالت بنفسجي، والأزرق السماوي، والأبيض، والأبيض.

وقد فتحت سامسونج باب الطلب المسبق عبر موقعها الرسمي، اعتبارا من اليوم، على أن يتوفر الهاتفان رسميا في الأسواق العالمية ابتداء من 11 مارس المقبل.

وأكدت الشركة أيضا أن Galaxy S26 Ultra سيبدأ من 1299 دولار، وهو السعر نفسه الذي انطلق به الجيل السابق.
 

سلسلة Galaxy S26
Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 سامسونج مواصفات Galaxy S26 أسعار سامسونج Galaxy S26

