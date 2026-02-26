قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشاورات مغلقة في البنتاجون تحسبا لسيناريو ضرب إيران عسكريا
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان
اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر
فتحي سند: ييس توروب لم يترك أي بصمة مع الأهلي حتى الآن
بعد الحلقة 8 من مسلسل توابع .. ريهام حجاج تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل
الحلقة 8 مسلسل صحاب الأرض.. فدوى تختبئ مع منة شلبي وإياد نصار
باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال
تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر
الحكومة توافق على استغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية
دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة
أحمد فتحي يشيد بمروان عطية في الأهلي
محافظات

قبل مواجهة إنبي .. مدرب المصري: لا وقت للراحة

محمد الغزاوى

قرر الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استمرار الفريق في تدريباته اليومية؛ وذلك لضيق الفاصل الزمني الذي يسبق انطلاق مباراة الفريق بالجولة العشرين من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق إنبي، والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف من مساء الأحد المقبل على ستاد السويس.
 

كان المصري قد نجح في الفوز على نظيره فريق مودرن سبورت بهدف نظيف سجله ميدو جابر في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة 29، والتي تضمن لهم الانفراد بالمركز الخامس في جدول ترتيب المرحلة الأولى من دوري نايل.

المصري النادى المصري دورى نايل مودرن سبورت

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

