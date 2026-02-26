قبل مواجهة إنبي .. مدرب المصري: لا وقت للراحة

قرر الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استمرار الفريق في تدريباته اليومية؛ وذلك لضيق الفاصل الزمني الذي يسبق انطلاق مباراة الفريق بالجولة العشرين من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق إنبي، والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف من مساء الأحد المقبل على ستاد السويس.



الكوكى لا وقت للراحة في المصري

كان المصري قد نجح في الفوز على نظيره فريق مودرن سبورت بهدف نظيف سجله ميدو جابر في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة 29، والتي تضمن لهم الانفراد بالمركز الخامس في جدول ترتيب المرحلة الأولى من دوري نايل.