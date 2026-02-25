محافظ بورسعيد يلتقي أهالي سهل الطينة لمناقشة مطالبهم

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، لقاءً مع عدد من أهالي منطقة سهل الطينة شرق المحافظة، و ذلك لبحث ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتيسير على المواطنين في إجراءات تلقي طلبات التصالح على المباني المخالفة، في ظل قانون 187 لسنة 2023، وفي إطار حرص المحافظة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي وحفظ حقوق الدولة والمواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والمهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة

واستمع المحافظ، خلال اللقاء، إلى شكاوى ومطالب المواطنين المتعلقة بملفات التقنين والتصالح، مؤكدًا أن الدولة تولي هذا الملف أهمية كبيرة، وتعمل على تسهيل الإجراءات وفقًا للقانون، بما يحقق الصالح العام ويراعي البعد الإنساني والاجتماعي

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة قيام مدينة بورفؤاد وحي الجنوب بتكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل في إنهاء وتيسير إجراءات تلقي طلبات التصالح من المواطنين، واستكمال المستندات المطلوبة، ومخاطبة جهات الولاية المختصة، وذلك طبقًا لأحكام قانون التصالح، مع التأكيد على التيسير في الإجراءات وفق الضوابط القانونية المنظمة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المعنية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق الانضباط القانوني.