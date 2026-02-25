محافظ بورسعيد: استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على مختلف المنافذ والأسواق

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، جمعية الكمبراتيف للسلع الغذائية بحي الشرق، للاطمئنان على انتظام العمل وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنافذ بيع السلع وضمان جودة الخدمات المقدمة ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وسمر الموافي رئيس حي الشرق وأستاذ محمد حلمي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد

وخلال الجولة، تفقد المحافظ سير العمل بمنظومة الخبز داخل الجمعية كما تأكد من الالتزام بالوزن المحدد للخبز، و شدد سيادته على ضرورة الالتزام بالأسعار المقررة، وضمان توافر السلع بالكميات المناسبة، وحسن معاملة المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع بشكل دوري منظومة توزيع السلع الغذائية والخبز لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الاستقرار بالأسواق

محافظ بورسعيد يشدد على انتظام تقديم الخدمات التموينية للمواطنين

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على مختلف المنافذ والأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان تقديم خدمة منتظمة تليق بأبناء بورسعيد