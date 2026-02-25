ألفت عمر تكشف لصدي البلد كواليس و أسرار شخصيتها في مسلسل علي كلاي

كشفت الفنانة ألفت عمر عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل على كلاي، وذلك في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد.

وقالت ألفت عمر إنها تجسد خلال الأحداث شخصية والدة "علي كلاي"، مشيرة إلى أن الشخصية تُعد محورًا رئيسيًا في العمل، إذ تقلب مجرى الأحداث رأسًا على عقب.

وأضافت أنها سعيدة للغاية بالتعاون مع النجم أحمد العوضي، مؤكدة أن المسلسل يمثل تجربة مهمة بالنسبة لها.

وأوضحت أنها تحمست للمشاركة في العمل، وهو ما دفعها للاهتمام الشديد بالتفاصيل وتقديم الشخصية بشكل مختلف ومميز.

و اختتمت ألفت عمر أنها حديثها بانها سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل.

مسلسل «على كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج سينرجي. ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين.