لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي قاضية في مسلسل فرصة أخيرة

تواصل الفنانة هانيا فهمي تصوير مشاهدها في مسلسل "فرصة أخيرة"، المقرر عرضه خلال النصف الثاني من سباق دراما رمضان، حيث تقدم من خلاله شخصية "قاضية" في تجربة تُعد الأولى من نوعها دراميًا في الأعمال المصرية.

وكشفت هانيا عن أولى صورها من كواليس العمل، والتي ظهرت خلالها بزي القضاء، لتتصدر مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي قبل انطلاق عرض المسلسل، في ظل حالة من الترقب لدورها المختلف هذا العام.

ويشارك في بطولة "فرصة أخيرة" كل من طارق لطفي، محمود حميدة، سينتيا خليفة، ندى موسى، ومحمود البزاوي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عادل سلامة. وينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الـ15 حلقة، ويُعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

وفي سياق متصل، تواصل هانيا فهمي حضورها المكثف هذا الموسم من خلال مشاركتها أيضًا في مسلسل "رأس الأفعى"، الذي انطلق عرضه مؤخرًا، وتقدم خلاله شخصية شقيقة النجم أمير كرارة، ضمن أحداث العمل المكوّن من 30 حلقة.

وتأتي هذه الانتعاشة الفنية في موسم رمضان الحالي بعد حالة الزخم التي حققتها هانيا فهمي العام الماضي، عقب تصدرها التريند بمشاركتها في بطولة مسلسل لام شمسية إلى جانب النجمة أمينة خليل والنجم أحمد السعدني، حيث لفتت الأنظار بأدائها وأثبتت حضورها القوي ضمن العمل.

كما شاركت مؤخرًا في بطولة المسلسل الشبابي ميدتيرم، بمشاركة كل من ياسمينا العبد، جلا هشام، وزياد ظاظا، وهو ما عزز من حضورها بين الأجيال الشابة وكرّس مكانتها كواحدة من أبرز الوجوه الصاعدة في الدراما المصرية.