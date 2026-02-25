قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي قاضية في مسلسل فرصة أخيرة

تقى الجيزاوي

تواصل الفنانة هانيا فهمي تصوير مشاهدها في مسلسل "فرصة أخيرة"، المقرر عرضه خلال النصف الثاني من سباق دراما رمضان، حيث تقدم من خلاله شخصية "قاضية" في تجربة تُعد الأولى من نوعها دراميًا في الأعمال المصرية.

وكشفت هانيا عن أولى صورها من كواليس العمل، والتي ظهرت خلالها بزي القضاء، لتتصدر مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي قبل انطلاق عرض المسلسل، في ظل حالة من الترقب لدورها المختلف هذا العام.

ويشارك في بطولة "فرصة أخيرة" كل من طارق لطفي، محمود حميدة، سينتيا خليفة، ندى موسى، ومحمود البزاوي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عادل سلامة. وينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الـ15 حلقة، ويُعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

وفي سياق متصل، تواصل هانيا فهمي حضورها المكثف هذا الموسم من خلال مشاركتها أيضًا في مسلسل "رأس الأفعى"، الذي انطلق عرضه مؤخرًا، وتقدم خلاله شخصية شقيقة النجم أمير كرارة، ضمن أحداث العمل المكوّن من 30 حلقة.

وتأتي هذه الانتعاشة الفنية في موسم رمضان الحالي بعد حالة الزخم التي حققتها هانيا فهمي العام الماضي، عقب تصدرها التريند بمشاركتها في بطولة مسلسل لام شمسية إلى جانب النجمة أمينة خليل والنجم أحمد السعدني، حيث لفتت الأنظار بأدائها وأثبتت حضورها القوي ضمن العمل.

كما شاركت مؤخرًا في بطولة المسلسل الشبابي ميدتيرم، بمشاركة كل من ياسمينا العبد، جلا هشام، وزياد ظاظا، وهو ما عزز من حضورها بين الأجيال الشابة وكرّس مكانتها كواحدة من أبرز الوجوه الصاعدة في الدراما المصرية.

هانيا فهمي فرصة أخيرة مسلسلات رمضان ٢٠٢٦

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ترشيحاتنا

عدم استجابة هواتف أندرويد للشحن

خطوة بخطوة.. طريقة حل مشكلة عدم استجابة هواتف أندرويد للشحن

التمر باللبن

تعرف على طريقة عمل التمر باللبن في البيت

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ225 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم 5 رمضان

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي قاضية في مسلسل فرصة أخيرة

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

