حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، المواطنين من تناول الأعشاب، موضحًا أن من يعمل في الأعشاب سيذهب إلى جهنم، لأنه يضر المواطنين.

وأوضح حسام موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن أي علاج يكون بجرعات محددة، وأن هذا العلاج قبل صرفه لأحد يتم عمل تجارب عليه لسنوات قبل أن يتم طرحه للمواطنين.

ولفت إلى أن من يتاجر في الأعشاب ماله حرام، وأنه سيحاسب على ما يفعله يوم القيامة، وأن هؤلاء الأشخاص قد يحصلون على أموال كثيرة، لكن هذه الأموال حرام.

وأشار إلى أن هناك بعض المواطنين يستغلون الآخرين ويحصلون منهم على أموال بسبب أشياء غير معروفة.

رفع قضية عليه

وكشف أن هناك أحد الأشخاص قام بعمل فيديو مفبرك له شخصيًا وبصوته، يستغل المواطنين ويصف لهم أدوية وعلاجات التخسيس، قائلًا: "هذا الشخص تم رفع قضية عليه".