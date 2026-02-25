حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل

كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، عددًا من الأحكام الشرعية المتعلقة بالصيام والصلاة، موضحًا الجوانب الفقهية المرتبطة بها، وذلك في إطار توعية المسلمين بأمور دينهم، خاصة مع مواسم الطاعات.

وقال قال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “اسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن من أكل أو شرب ناسيًا في صيام رمضان فصومه صحيح، ولا إثم عليه، مستحبًا لمن رآه على هذه الحال أن يُنبِّهه، فإذا تذكّر وجب عليه الإمساك فورًا وإتمام صومه دون قضاء.

وفيما يتعلق بمن توفي وعليه صيام واجب لم يؤده، بيّن فضيلته أنه يجوز لولده أو أحد أقاربه أن يقضي عنه الصيام، كما يجوز إخراج فدية عنه بإطعام مسكين عن كل يوم من تركته، مشيرًا إلى أن النية في حال القضاء تكون ممن يصوم، قاصدًا أنها عن المتوفى.

