مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الجهر يكون في صلوات الفجر والمغرب والعشاء، وكذلك في صلاة العيدين، أما المصلي منفردًا فله أن يجهر أو يُسرّ في الصلوات الجهرية، والجهر في حقه مستحب ما لم يترتب عليه تشويش.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “اسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج أفلام أو مواد تحاكي شخصيات المتوفين يخضع لضوابط شرعية واضحة، ترتبط بمقاصد الاستخدام وآثاره.

وتابع مفتي الديار المصرية، أنه إذا استُخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في استدعاء مشاهد تُجدّد الأحزان بصورة مؤذية، أو تنتهك حرمة المتوفى، أو تتضمن اعتداءً على الثوابت الدينية من خلال المحاكاة أو التمثيل غير المنضبط، فإن ذلك يُعد أمرًا محرمًا شرعًا، لما فيه من امتهان لكرامة الإنسان وإثارة للفتن أو المشاعر السلبية.

وأشار نظير عياد إلى أن استخدام هذه التقنيات في إطار مشروع ومنضبط، كأن يكون بغرض التذكير بسيرة المتوفى الطيبة، أو توثيق إنجازاته، أو الدعاء له والترحم عليه، دون إساءة أو تحريف أو مساس بالمقدسات، فإنه يدخل في دائرة المباح، شريطة الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية.