قمر الدم .. ظاهرة فلكية تضرب العالم لمدة 5 ساعات في منتصف رمضان



يشهد العالم يومي 2–3 مارس خسوفًا كليًا للقمر يُعرف بـ«قمر الدم» حيث يتحول القمر إلى الأحمر البرتقالي لمدة 58 دقيقة داخل ظل الأرض.

وبحسب التقارير الفلكية فمن المتوقع ان تكون مدة الظاهرة كاملة 5 ساعات ونصف حيث يُشاهد بأمريكا الشمالية ويغيب عن أوروبا وإفريقيا ومعظم آسيا.

فيما كشفت ‏فلكية ‎جدة حقيقة تسمية «القمر الدموي» قبل خسوف ‎رمضان 2026 والذي من المتوقع حدوثه منتصف رمضان 3 مارس 2026 .

وذكرت فلكية جدة في بيان لها : لن يكون مرئيًا من ‎السعودية أو أي دولة في العالم العربي.

وقالت : القمر الدموي وصف إعلامي غير علمي و اللون الأحمر نتيجة تشتت الضوء عبر الغلاف الجوي.

