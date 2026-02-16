قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

العالم على موعد مع ظاهرة فلكية تتعلق بكوكب الأرض.. ماذا سيحدث؟

أحمد أيمن

يشهد العالم خلال شهر فبراير ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في اصطفاف ستة كواكب في مشهد بصري نادر يمكن متابعته بعد غروب الشمس، ما يمنح عشاق السماء فرصة استثنائية لرؤية عدد كبير من كواكب المجموعة الشمسية في وقت واحد.

يُعرف هذا الحدث باسم “موكب الكواكب”، ويحدث عندما تبدو عدة كواكب مصطفة في السماء من منظور الأرض. 

ظاهرة اصطفاف الكواكب 

رغم هذا التقارب الظاهري، يؤكد العلماء أن الكواكب في الحقيقة تظل متباعدة بمسافات شاسعة تصل إلى ملايين أو حتى مليارات الكيلومترات، لكن انتظام مداراتها حول الشمس في مستوى شبه واحد يجعلها تبدو وكأنها على خط مستقيم عند رصدها من الأرض. 

وخلال هذا الاصطفاف، سيتمكن الراصدون من مشاهدة أربعة كواكب بالعين المجردة، وهي عطارد والزهرة والمريخ والمشتري، بينما يتطلب رصد أورانوس ونبتون استخدام منظار أو تلسكوب بسبب خفوت لمعانهما وبعدهما الكبير. 

ويُعد كوكب عطارد الأصعب في الرؤية، نظراً لوجوده بالقرب من الأفق الغربي بعد غروب الشمس مباشرة. 

موعد ظاهرة اصطفاف الكواكب 

تبلغ ظاهرة اصطفاف الكواكب أو موكب الكواكب ذروتها في 28 فبراير، عندما تصل الكواكب إلى أقصى تقارب ظاهري لها في السماء، مع إمكانية مشاهدتها أيضاً خلال الأيام السابقة واللاحقة لهذا التاريخ نتيجة الحركة التدريجية للكواكب في مداراتها. 

يُنصح بمراقبة السماء بعد نحو نصف ساعة من غروب الشمس، مع توجيه النظر نحو الأفق الغربي في مكان بعيد عن التلوث الضوئي للحصول على أفضل رؤية ممكنة. 

ومن المتوقع أن يكون هذا الحدث مرئياً في مناطق واسعة من العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع اختلاف طفيف في أفضل توقيت للرصد حسب الموقع الجغرافي وظروف الطقس. كما أن وضوح السماء وخلو الأفق من العوائق يلعبان دوراً مهماً في تحسين فرص المشاهدة. 

ورغم أن رؤية ثلاثة أو أربعة كواكب معاً ليست أمراً نادراً خلال العام، فإن ظهور ستة كواكب في وقت واحد يُعد ظاهرة أقل تكراراً، نظراً للحاجة إلى تزامن مواقعها المدارية في توقيت محدد. 

لذلك يمثل هذا المشهد السماوي فرصة لمتابعة حدث فلكي لافت دون الحاجة إلى السهر لساعات متأخرة، حيث يمكن رصده بسهولة في ساعات المساء المبكرة، بشرط توفر أجواء صافية. 

