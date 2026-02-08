تفاصيل ندوة «صناعة التأثير» وتوقيع كتاب «حكايات كوكب المؤثرين»

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة نهمة بعنوان «صناعة التأثير» على هامش توقيع كتاب «حكايات كوكب المؤثرين» للكاتبة جرمين عامر، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين للمعرض.

تناولت الندوة عددًا من القضايا المرتبطة بصناعة التأثير في العصر الرقمي، ودور المؤثرين في تشكيل الرأي العام، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بالمحتوى الرقمي، والتطرق إلى مفاهيم الجرائم الإلكترونية وتأثيرها على المجتمع، في إطار حوار يجمع بين البعد الثقافي والتكنولوجي.

وشهدت الفعالية حضورًا من المثقفين والإعلاميين والمهتمين بمجالات الإعلام الجديد ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تخلل الحدث نقاش مفتوح مع الحضور، أعقبه توقيع نسخ من الكتاب، الذي يناقش عالم المؤثرين من منظور تحليلي ومعرفي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن البرنامج الثقافي الذي صاحب معرض القاهرة الدولي للكتاب، بهدف مناقشة القضايا المعاصرة وربط صناعة النشر بالتحولات الرقمية المتسارعة.