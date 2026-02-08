مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح.. راتب ضخم ينتظر الفرعون في الدوري السعودي

فجرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، الجناح الأيمن لنادي ليفربول وقائد منتخب مصر، مع تصاعد الحديث حول إمكانية رحيله عن صفوف “الريدز” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تطورات متسارعة تفرض نفسها على المشهد.

وبحسب ما يتردد في وسائل الإعلام، فإن الأسابيع القادمة قد تكون حاسمة في تحديد مصير صلاح مع ليفربول، وسط متابعة دقيقة من الجماهير ودوائر القرار داخل النادي الإنجليزي.

ليفربول إيكو: صلاح مرشح ليكون أيقونة الدوري السعودي

وأوضح موقع “ليفربول إيكو” أن محمد صلاح بات أمام فرصة حقيقية ليصبح الوجه الجديد للدوري السعودي للمحترفين، حال إتمام الصفقة المحتملة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة مع وجود عرض قد يضاعف راتبه الحالي ثلاث مرات.

ويتقاضى صلاح في الوقت الراهن راتبًا أسبوعيًا يقدَّر بنحو 400 ألف جنيه إسترليني مع ليفربول، بينما تشير التقارير إلى أن العرض السعودي المحتمل قد ينهي مسيرة امتدت لتسع سنوات داخل جدران “أنفيلد”.

بديل محتمل لرونالدو في المشروع السعودي

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين في الدوري السعودي يضعون محمد صلاح كخيار أول ليكون بديلاً للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حال قرر الأخير إنهاء عقده الضخم مع نادي النصر، والذي تبلغ قيمته نحو 3.35 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من التوتر، بعد احتجاج رونالدو على طريقة تعامل الدوري السعودي مع صفقات الانتقالات، ما دفع الإدارة لتحذير اللاعبين من محاولة التأثير على قرارات لجنة الانتقالات المستقلة، التي تهدف إلى حماية الأندية من الإنفاق المفرط.

رونالدو يفكر في العودة إلى أوروبا

وفي السياق ذاته، تطرقت التقارير إلى أن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد ويوفنتوس قد يدرس العودة إلى أوروبا، في محاولة لمواصلة مسيرته التهديفية والسعي للوصول إلى رقم 1000 هدف في مسيرته الاحترافية.

مكاسب مالية محتملة لليفربول

وأكد “ليفربول إيكو” أن رحيل محمد صلاح، في حال تم، قد يكون مغريًا لإدارة ليفربول من الناحية المالية، سواء عبر توفير راتبه الكبير أو الحصول على مقابل مادي ضخم من رسوم الانتقال، حال تأكد الاهتمام السعودي رسميًا خلال الأشهر المقبلة.

ويُفضل حسم أي اتفاق محتمل قبل التحاق صلاح بمعسكر منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في كأس العالم.

وضع فني متقلب قبل قمة مانشستر سيتي

ومن المنتظر أن يشارك محمد صلاح أساسيًا في المواجهة الحاسمة أمام مانشستر سيتي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم اعتراف التقارير بأنه لم يستعد بعد مستواه المعهود الذي جعله أحد أبرز أيقونات “أنفيلد”.

وسجل صلاح حتى الآن ستة أهداف فقط في جميع المسابقات هذا الموسم، ولم يهز الشباك سوى في أربع مباريات بالدوري، بالتزامن مع تراجع مستوى الفريق حامل اللقب في رحلة الدفاع عن بطولته.

حصيلة تاريخية منذ 2017

ومنذ انضمامه إلى ليفربول قادمًا من روما في صيف 2017 مقابل 43 مليون جنيه إسترليني، نجح محمد صلاح في تسجيل 251 هدفًا بقميص الريدز، وأسهم في التتويج بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس كاراباو، ليظل اسمه حاضرًا بقوة في تاريخ النادي، مهما كان قرار المستقبل.