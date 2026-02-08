قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي عبد الباقي يكشف نتيجة جلسة التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية..خاص
إجراءات عاجلة لضبط أسعار الدواجن قبل رمضان.. والحبس عقوبة الزيادات غير المبررة
4 مفاجآت في التعديل الوزاري أمام "النواب" الثلاثاء.. وحركة محافظين واسعة تلي التشكيل
حصة الأسواق الناشئة تتجاوز 56% من إجمالى الناتج العالمى.. تفاصيل
قيادي بحزب الجيل: استقبال الرئيس الصومالي يعكس حنكة القيادة المصرية في قراءة مشهد الإقليم
شراكة استراتيجية.. وزير الخارجية لنظيره اليوناني: يجب سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
درجات حرارة مرتفعة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن حالة الطقس
الإمارات ترحب بخطة السلام الشاملة للسودان وتؤكد دعمها لوقف فوري لإطلاق النار
عاد ليبتكر.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز
بعد قرار التبكير .. هل يتم صرف مرتبات فبراير قبل رمضان؟
رمضان 2026| جيهان خليل تظهر بـ لوك مختلف في بوستر مسلسل درش
حماس تجدد تمسكها بسلاحها: الوسطاء تفهموا موقفنا.. والخطر يأتي من إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح.. راتب ضخم ينتظر الفرعون في الدوري السعودي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

فجرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، الجناح الأيمن لنادي ليفربول وقائد منتخب مصر، مع تصاعد الحديث حول إمكانية رحيله عن صفوف “الريدز” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تطورات متسارعة تفرض نفسها على المشهد.

وبحسب ما يتردد في وسائل الإعلام، فإن الأسابيع القادمة قد تكون حاسمة في تحديد مصير صلاح مع ليفربول، وسط متابعة دقيقة من الجماهير ودوائر القرار داخل النادي الإنجليزي.

ليفربول إيكو: صلاح مرشح ليكون أيقونة الدوري السعودي

وأوضح موقع “ليفربول إيكو” أن محمد صلاح بات أمام فرصة حقيقية ليصبح الوجه الجديد للدوري السعودي للمحترفين، حال إتمام الصفقة المحتملة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة مع وجود عرض قد يضاعف راتبه الحالي ثلاث مرات.

ويتقاضى صلاح في الوقت الراهن راتبًا أسبوعيًا يقدَّر بنحو 400 ألف جنيه إسترليني مع ليفربول، بينما تشير التقارير إلى أن العرض السعودي المحتمل قد ينهي مسيرة امتدت لتسع سنوات داخل جدران “أنفيلد”.

بديل محتمل لرونالدو في المشروع السعودي

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين في الدوري السعودي يضعون محمد صلاح كخيار أول ليكون بديلاً للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حال قرر الأخير إنهاء عقده الضخم مع نادي النصر، والذي تبلغ قيمته نحو 3.35 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من التوتر، بعد احتجاج رونالدو على طريقة تعامل الدوري السعودي مع صفقات الانتقالات، ما دفع الإدارة لتحذير اللاعبين من محاولة التأثير على قرارات لجنة الانتقالات المستقلة، التي تهدف إلى حماية الأندية من الإنفاق المفرط.

رونالدو يفكر في العودة إلى أوروبا

وفي السياق ذاته، تطرقت التقارير إلى أن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد ويوفنتوس قد يدرس العودة إلى أوروبا، في محاولة لمواصلة مسيرته التهديفية والسعي للوصول إلى رقم 1000 هدف في مسيرته الاحترافية.

مكاسب مالية محتملة لليفربول

وأكد “ليفربول إيكو” أن رحيل محمد صلاح، في حال تم، قد يكون مغريًا لإدارة ليفربول من الناحية المالية، سواء عبر توفير راتبه الكبير أو الحصول على مقابل مادي ضخم من رسوم الانتقال، حال تأكد الاهتمام السعودي رسميًا خلال الأشهر المقبلة.

ويُفضل حسم أي اتفاق محتمل قبل التحاق صلاح بمعسكر منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في كأس العالم.

وضع فني متقلب قبل قمة مانشستر سيتي

ومن المنتظر أن يشارك محمد صلاح أساسيًا في المواجهة الحاسمة أمام مانشستر سيتي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم اعتراف التقارير بأنه لم يستعد بعد مستواه المعهود الذي جعله أحد أبرز أيقونات “أنفيلد”.

وسجل صلاح حتى الآن ستة أهداف فقط في جميع المسابقات هذا الموسم، ولم يهز الشباك سوى في أربع مباريات بالدوري، بالتزامن مع تراجع مستوى الفريق حامل اللقب في رحلة الدفاع عن بطولته.

حصيلة تاريخية منذ 2017

ومنذ انضمامه إلى ليفربول قادمًا من روما في صيف 2017 مقابل 43 مليون جنيه إسترليني، نجح محمد صلاح في تسجيل 251 هدفًا بقميص الريدز، وأسهم في التتويج بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس كاراباو، ليظل اسمه حاضرًا بقوة في تاريخ النادي، مهما كان قرار المستقبل.

محمد صلاح نادي ليفربول ليفربول منتخب مصر الريدز الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

ترشيحاتنا

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

مخالفات المرور

لتجنب غرامات التأخير .. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وسدادها بالفيزا

الكلاب الضاله

بيهجموا علينا .. أهالي العجوزة يشتكون من تجمعات الكلاب بالشوارع

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد