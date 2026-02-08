بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

شيماء جمال

تصدرت بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية محركات البحث ، للبحث عن رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الترم الأول للشهادات الابتدائية والإعدادية بسهولة بإدخال رقم الجلوس من خلال الرابط التالي:
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 
https://natiga.azhar.eg/indexprep.html

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 
https://natiga.azhar.eg/indexprimary.html

واعتمد أ.د/محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، فضلا عن البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، إلى جانب اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الأزهرية الخارجية.

ووجَّه وكيل الأزهر الشريف، بنشر النتائج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية؛ تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، وتمكينهم من الاطلاع على النتائج بسهولة ويسر دون الحاجة إلى التوجه إلى المعاهد

وبلغت نسبة نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية 96.11%، حيث تقدم للامتحانات 263064 حضر منهم 261276، كما بلغت نسبة النجاح العامة في الشهادة الإعدادية الأزهرية نحو 82.40%، حيث تقدم للامتحانات 206208، حضر منهم 203758، في حين تقدم للبرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، 775 طالب حضر منهم 748 وبلغت نسبة النجاح 96.5٪.

وفيما يتعلق بنتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية لدول(تنزانيا، تشاد، نيجيريا ، النيجر، إندونيسيا، العراق، الصومال) جاءت نسبة النجاح  52.03٪، وهي ما  تعكس استمرار جهود الأزهر الشريف في دعم العملية التعليمية بالمعاهد الخارجية ونشر منهجه الوسطي في مختلف دول العالم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026

يمكنكم الحصول الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2026 للفصل الدراسي الأول، فور ظهورها ، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية

2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.

3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الابتدائية او الإعدادية الأزهرية لعام 2025.

4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.

5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.

6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.

وكانت قد أكدت مصادر تعليمية أن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2026 سيتم إعلانها خلال ساعات قليلة أو بحد أقصى بداية الأسبوع المقبل، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس، وهو ما يزيد من حالة الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور:

 النتيجة تُعلن بعد اعتمادها رسميًا من قطاع المعاهد الأزهرية.

 الإعلان يتم بشكل مركزي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

 تشمل النتيجة جميع المحافظات والمناطق الأزهرية.

يمكن متابعة الأخبار العاجلة عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف.

