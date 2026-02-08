قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
كنز مخفي.. هل يوجد خزان مائي هائل في أعماق الكوكب؟ إيه الحكاية
وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية
رئيس تضامن النواب لـ "صدى البلد": ازدواجية المعاشات تحدٍ رئيسي أمام مقترح إنشاء صندوق معاش للمصريين بالخارج
الرئيس السيسي يجدد رفض مصر لأي إجراءات من شأنها المساس باستقرار وسيادة الدولة الصومالية
وفاة الفنان عبد الجواد متولي عن عمر 87 عامًا.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
رنا عصمت

يعانى الكثير من الاشخاص من حرقان المعدة نتيجة زيادة تركيز حمض المعدة الذي بسببه يظهر حرقة المرئ نتيجة وصول حمض المعدة الى منطقة المرئ ، بسبب ارتخاع العضلة( المصرة المريئية السفلية) التي تربط المعدةبالمرئ.

مما يؤدي الى التهاب المرئ خصوصا في حالةالحرقة المزمنة في المرئ( مرض الارجاع المريئي) وهو ما يسبب الاحساس بحرقة وضيق الصدر بسبب ارجاع الحمض المعدي الى المرئ والحلق.

 اسباب حرقة المعدة والارجاع المريئي

-الاكل زائد الدسم

يخفز المعدة على زيادة افراز الحمض

-التدخين

اطرابات النوم والأكل

-الحمضيات

-المنبهات المركزة

-الاستلقاء بعد الاكل مباشرة

-المشروبات الغازية

-الشوكولاتة

-زيادة افراز هرمونات المشيمة(اثناء الحمل)

-الادوية التي تعمل على زيادة افراز حمض المعدة (الاسبرين)

علاج حرقة المعدة..

 

1-مضغ الطعام وتنعيمه والاقلال من تناول القهوة والشاي .

2-تجنب الاطعمة المسببة لحرقة المعدة والقولون العصبي مثل الحمص والفلافل والعدس والفول والفلفل الحار والتوابل والدهون والمخللات والاقلاع عن تناول المشروبات الروحية والتدخين والمخدرات والتخلص من الاضطرابات النفسية والقلق والتوتر .

3-ويمكن التخلص من حرقة المعدة والقولون العصبي من خلال تجنب تناول المشروبات الغازية وتجنب مضغ العلكة المؤدية لابتلاع الهواء الاهتمام بتناول الفواكه والخضار الغنية بالالياف التي تساعد علي التخلص من حرقة المعدة والقولون العصبي

علاج حرقان المعدة والقولون

 

وصف المعالج بالاعشاب والطب البديل مجدي الجندي خلطة علاج حرقان المعدة والقولون حرق يخلط مقادير متساوية من مطحون الزعتر والنعناع والزنجبيل والحلبة وبذور الكتان والكراوية واليانسون والمريمية والشمر وينقع ملعقة صغيرة من المخلوط في كأس ماء لمدة ربع ساعة ويحلى ثم يشرب كأس مرتين يوميا.

حرقة المعدة ليست كما تظناسباب غير متوقعه حرقة المعدة اسباب حرقة المعدة تعرف على اسباب حرقة المعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي ونظيره الصومالي

بمراسم استقبال رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصومالي

جانب من المؤتمر

رئيس المحكمة الدستورية العليا: لا عزل للقضاة أو فصلهم إلا تأديبيًا

رئيس المحكمة الدستورية العليا

رئيس المحكمة الدستورية: الإعلام يلعب دورا حيويا في مخاطبة الرأي العام ونشر المعلومات

بالصور

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد