حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

يعانى الكثير من الاشخاص من حرقان المعدة نتيجة زيادة تركيز حمض المعدة الذي بسببه يظهر حرقة المرئ نتيجة وصول حمض المعدة الى منطقة المرئ ، بسبب ارتخاع العضلة( المصرة المريئية السفلية) التي تربط المعدةبالمرئ.

مما يؤدي الى التهاب المرئ خصوصا في حالةالحرقة المزمنة في المرئ( مرض الارجاع المريئي) وهو ما يسبب الاحساس بحرقة وضيق الصدر بسبب ارجاع الحمض المعدي الى المرئ والحلق.

اسباب حرقة المعدة والارجاع المريئي

-الاكل زائد الدسم

يخفز المعدة على زيادة افراز الحمض

-التدخين

اطرابات النوم والأكل

-الحمضيات

-المنبهات المركزة

-الاستلقاء بعد الاكل مباشرة

-المشروبات الغازية

-الشوكولاتة

-زيادة افراز هرمونات المشيمة(اثناء الحمل)

-الادوية التي تعمل على زيادة افراز حمض المعدة (الاسبرين)

علاج حرقة المعدة..

1-مضغ الطعام وتنعيمه والاقلال من تناول القهوة والشاي .

2-تجنب الاطعمة المسببة لحرقة المعدة والقولون العصبي مثل الحمص والفلافل والعدس والفول والفلفل الحار والتوابل والدهون والمخللات والاقلاع عن تناول المشروبات الروحية والتدخين والمخدرات والتخلص من الاضطرابات النفسية والقلق والتوتر .

3-ويمكن التخلص من حرقة المعدة والقولون العصبي من خلال تجنب تناول المشروبات الغازية وتجنب مضغ العلكة المؤدية لابتلاع الهواء الاهتمام بتناول الفواكه والخضار الغنية بالالياف التي تساعد علي التخلص من حرقة المعدة والقولون العصبي

علاج حرقان المعدة والقولون

وصف المعالج بالاعشاب والطب البديل مجدي الجندي خلطة علاج حرقان المعدة والقولون حرق يخلط مقادير متساوية من مطحون الزعتر والنعناع والزنجبيل والحلبة وبذور الكتان والكراوية واليانسون والمريمية والشمر وينقع ملعقة صغيرة من المخلوط في كأس ماء لمدة ربع ساعة ويحلى ثم يشرب كأس مرتين يوميا.