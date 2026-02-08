ليست أزمة إنتاج.. "شعبة الدواجن" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن في السوق المحلية ارتفاعا مؤقتا خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع صرف رواتب العاملين وبدء الاستعدادات لشهر رمضان، قبل أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية خلال فترة وجيزة، وفق ما أكده ممثلو شعبة الدواجن.

الدواجن سلعة حية وأسعارها مرنة

وأكد عبد العزيز الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الدواجن تعد من السلع الحية التي تتسم بمرونة عالية في التسعير، سواء صعودا أو هبوطا، موضحا أن الأسعار تأثرت بحالة الطلب المتزايد التي شهدها السوق بشكل مفاجئ.

وأشار إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة ارتفع من نحو 85 جنيها إلى 95 جنيها، بنسبة زيادة قاربت 20%، قبل أن يبدأ في التراجع مرة أخرى ليعود إلى حدود 85 جنيها خلال يومين فقط.

زيادة مفاجئة في الطلب قبل رمضان

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن السوق يشهد وفرة في الإنتاج، إلا أن الزيادة المفاجئة في الطلب جاءت نتيجة إقبال المواطنين على الشراء والتخزين عقب صرف المرتبات، إلى جانب بدء تجهيز موائد الرحمن، معتبرًا أن نمط الاستهلاك خلال شهر رمضان يعتمد بشكل كبير على التخزين المسبق.

الإنتاج يرتفع مقارنة بالعام الماضي

وأشار إلى أن قطاع الدواجن مرّ خلال فترات سابقة بمرحلة بيع بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، ما أثار تساؤلات حول تحميل المواطن فروق الخسائر، وهو ما نفاه بشكل قاطع، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي هذا العام ارتفع بنسبة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بالعام الماضي.

ودعا إلى تجاوز المرحلة الانتقالية الحالية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج ودعم استقرار السوق.

دعوات لضبط السوق وتحقيق التوازن

واختتم النقاش بالتأكيد على أهمية ضبط السوق وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرار المنتجين، خاصة في ظل موسم يُعد من أعلى مواسم الاستهلاك السنوي للدواجن.