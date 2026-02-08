قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يجدد موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه
فضائح وملفات جزيرة إبستين.. ما سبب بيان نانسي عجرم الغاضب؟
30 د سلبية بين الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفيدرالية
إلغاء البرنامج النووي.. نتنياهو يتمسك بـ 6 شروط في مفاوضات أمريكا وإيران
مدبولي: الانتهاء من إعداد أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر.. نواب: طوق نجاة لتمكين الشباب وتحويل طاقاتهم لمشروعات إنتاجية.. وخطوة داعمة للاقتصاد الوطني
بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية
ليست أزمة إنتاج.. "شعبة الدواجن" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن
خلال ساعات.. رابط استخراج تصريح سفر 2026
محافظ الإسكندرية ووزير التموين يفتتحان مخبزين في بشائر الخير
15 دقيقة سلبية من مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
جار اتخاذ الإجراءات القانونية.. نانسي عجرم تحذر مروجي الشائعات حولها
ماذا ينتظر المستأجرون.. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ليست أزمة إنتاج.. "شعبة الدواجن" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

شهدت أسعار الدواجن في السوق المحلية ارتفاعا مؤقتا خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع صرف رواتب العاملين وبدء الاستعدادات لشهر رمضان، قبل أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية خلال فترة وجيزة، وفق ما أكده ممثلو شعبة الدواجن.

الدواجن سلعة حية وأسعارها مرنة

وأكد عبد العزيز الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الدواجن تعد من السلع الحية التي تتسم بمرونة عالية في التسعير، سواء صعودا أو هبوطا، موضحا أن الأسعار تأثرت بحالة الطلب المتزايد التي شهدها السوق بشكل مفاجئ.

الدواجن

وأشار إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة ارتفع من نحو 85 جنيها إلى 95 جنيها، بنسبة زيادة قاربت 20%، قبل أن يبدأ في التراجع مرة أخرى ليعود إلى حدود 85 جنيها خلال يومين فقط.

زيادة مفاجئة في الطلب قبل رمضان

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن السوق يشهد وفرة في الإنتاج، إلا أن الزيادة المفاجئة في الطلب جاءت نتيجة إقبال المواطنين على الشراء والتخزين عقب صرف المرتبات، إلى جانب بدء تجهيز موائد الرحمن، معتبرًا أن نمط الاستهلاك خلال شهر رمضان يعتمد بشكل كبير على التخزين المسبق.

أسعار الدواجن في مصر

الإنتاج يرتفع مقارنة بالعام الماضي

وأشار إلى أن قطاع الدواجن مرّ خلال فترات سابقة بمرحلة بيع بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، ما أثار تساؤلات حول تحميل المواطن فروق الخسائر، وهو ما نفاه بشكل قاطع، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي هذا العام ارتفع بنسبة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بالعام الماضي.

ودعا إلى تجاوز المرحلة الانتقالية الحالية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج ودعم استقرار السوق.

اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

دعوات لضبط السوق وتحقيق التوازن

واختتم النقاش بالتأكيد على أهمية ضبط السوق وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرار المنتجين، خاصة في ظل موسم يُعد من أعلى مواسم الاستهلاك السنوي للدواجن.

أسعار الدواجن الدواجن رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

نادي الزمالك

الإصابة تحرم الزمالك من ثنائي سوبر أمام زيسكو الزامبي

الزمالك

لقطات من استعدادات القلعة البيضاء لمواجهة زيسكو

محمد شحاتة

خالد الغندور يهنئ محمد شحاتة بعيد ميلاده.. تفاصيل

بالصور

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد