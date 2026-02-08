التموين تعلن خفض سعر الدواجن المجمدة إلى 115 جنيهًا للكيلو قبل رمضان

أكد الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، توافر الدواجن المجمدة حاليًا بكميات كبيرة في جميع معارض «أهلاً رمضان» وكافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للشركة على مستوى الجمهورية، بسعر ١١٥ جنيهًا للكيلو بدلا من ١٢٠ جنيه

وذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح الدكتور علاء ناجي أن الشركة تواصل ضخ كميات منتظمة من الدواجن المجمدة يوميًا، مع متابعة الموقف السلعي أولًا بأول، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.