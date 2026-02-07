قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«اختار البيئة الصالحة حواليك» .. رسالة نارية من أحمد شوبير لـ إمام عاشور
«الغندور»: بيراميدز يغلق صفقة توفيق محمد.. واللاعب يقترب من الأهلي في الصيف
«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام
من 20% إلى 50% نجاة.. هبة السويدي تكشف تطورًا تاريخيًا في علاج الحروق بمصر |تفاصيل
البرلمانية أميرة صابر توضح: بنك الأنسجة حق إنساني وفجوات قانون التبرع بالأعضاء تعطّل التطبيق|فيديو
أقل سعر دولار اليوم 8-2-2026
محافظ قنا: إحباط محاولة تهريب 42 ألف لتر مواد بترولية بأبوتشت |صور
«لن ننساكم».. الزمالك يُحيي الذكرى الـ 11 لجماهيره في «الدفاع الجوي»
مظاهرات عارمة.. شوارع أوروبا تتحوّل إلى ساحات تضامن مع غزة ضد خروقات إسرائيل
علامات تدل على حاجتك لزيارة الطبيب فورًا بسبب ألم البطن.. تعرّف عليها
قنصل الصين: العلاقات المصرية الصينية تمر بأزهى مراحلها التاريخية
اتحاد الكرة يُنهي الجدل: سفر حسام حسن سر غيابه عن دورات «الكاف برو» وليس طولان.. وموقفه في كأس العالم سليم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

اتحاد الغرف التجارية يرد على شكاوى زيت التموين: ليست ظاهرة عامة ونراجع أسباب التخزين

محمد البدوي

علّق الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، على شكاوى بعض المواطنين بشأن جودة زيت التموين، والتي نقلتها الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج «الصورة»، مؤكدًا أن هذه الشكاوى لا تمثل ظاهرة عامة حتى الآن.

تغير لون زيت التموين

وأوضح عز- ردًا على تساؤل لميس الحديدي حول ما تردده شكاوى متكررة من تغير لون الزيت ووجود رواسب به وزيادة كثافته- أن الاتحاد لم يتلقَّ أي شكاوى رسمية في هذا الشأن من الشعبة العامة للبقالة التموينية، التي تضم نحو 28 ألف بقال تمويني على مستوى الجمهورية.

مواصفات قياسية واضحة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على شاشة النهار، أن الاتحاد سيراجع الأمر مع وزارة التموين والشعبة المختصة؛ للتأكد من سلامة الموقف، مشيرًا إلى أن جودة الزيت تخضع لمواصفات قياسية واضحة.

ورجّح مستشار اتحاد الغرف التجارية، أن بعض الحالات تكون ناتجة عن “سوء التخزين” لدى عدد محدود من البقالين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة داخل بعض المحال، مؤكدًا أن هذه الظروف قد تؤثر على خواص الزيت، لكنها لا تعكس وضعًا عامًا أو خللًا شاملًا في المنتج.
 

الالتزام بضوابط التخزين

وشدد “عز” على أهمية الالتزام بضوابط التخزين السليم، مؤكدًا أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظًا على حقوق المواطنين وجودة السلع التموينية المقدمة لهم.

زيت التموين جودة زيت التموين الغرف التجارية التموين

حميد الشاعري
ميلانين
هند صبري ومها نصار
قادرون باختلاف
