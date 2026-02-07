اتحاد الغرف التجارية يرد على شكاوى زيت التموين: ليست ظاهرة عامة ونراجع أسباب التخزين

علّق الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، على شكاوى بعض المواطنين بشأن جودة زيت التموين، والتي نقلتها الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج «الصورة»، مؤكدًا أن هذه الشكاوى لا تمثل ظاهرة عامة حتى الآن.

تغير لون زيت التموين

وأوضح عز- ردًا على تساؤل لميس الحديدي حول ما تردده شكاوى متكررة من تغير لون الزيت ووجود رواسب به وزيادة كثافته- أن الاتحاد لم يتلقَّ أي شكاوى رسمية في هذا الشأن من الشعبة العامة للبقالة التموينية، التي تضم نحو 28 ألف بقال تمويني على مستوى الجمهورية.

مواصفات قياسية واضحة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على شاشة النهار، أن الاتحاد سيراجع الأمر مع وزارة التموين والشعبة المختصة؛ للتأكد من سلامة الموقف، مشيرًا إلى أن جودة الزيت تخضع لمواصفات قياسية واضحة.

ورجّح مستشار اتحاد الغرف التجارية، أن بعض الحالات تكون ناتجة عن “سوء التخزين” لدى عدد محدود من البقالين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة داخل بعض المحال، مؤكدًا أن هذه الظروف قد تؤثر على خواص الزيت، لكنها لا تعكس وضعًا عامًا أو خللًا شاملًا في المنتج.



الالتزام بضوابط التخزين

وشدد “عز” على أهمية الالتزام بضوابط التخزين السليم، مؤكدًا أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظًا على حقوق المواطنين وجودة السلع التموينية المقدمة لهم.