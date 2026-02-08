وكيل «عودة الفاخوري» يكشف كواليس مفاوضات الأهلي وبيراميدز

كشف إبراهيم باسيسو، وكيل أعمال عودة الفاخوري لاعب بيراميدز الجديد، تفاصيل مهمة عن كواليس انتقال اللاعب خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن النادي الأهلي كان حاضرًا بقوة في المفاوضات قبل حسم الصفقة لصالح بيراميدز.

أول اتصال من الأهلي.. ثم نقل الملف لسيد عبد الحفيظ

وأوضح باسيسو، خلال تصريحات عبر قناة أون سبورت، أن أول من تواصل معه من النادي الأهلي كان أسامة هلال، قبل أن يتم إبلاغه لاحقًا بأن ملف المفاوضات سيتم نقله إلى سيد عبد الحفيظ. وأضاف أن عبد الحفيظ تواصل معه بالفعل، ثم عقد اجتماع رسمي مع إدارة نادي الحسين إربد الأردني داخل الأردن، شهد مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

طريقة تفاوض الأهلي كانت مختلفة عن باقي العروض



وأشار وكيل اللاعب إلى أن أسلوب الأهلي في التفاوض مع النادي الأردني كان مختلفًا تمامًا عن بقية الأندية التي دخلت على خط المفاوضات، سواء داخل مصر أو خارجها، مؤكدًا أن التعامل كان أكثر تنظيمًا ووضوحًا مقارنة بباقي العروض.

سيراميكا وزد أول من فاوض داخل مصر.. وبيراميدز سبق الأهلي



وأكد باسيسو أن ناديي سيراميكا كليوباترا وزد كانا أول من فاوضا اللاعب داخل مصر، قبل أن يدخل بيراميدز في المفاوضات، ثم انضم الأهلي بعد ذلك إلى السباق.

تفاصيل الصفقة.. 400 ألف دولار للنادي و800 ألف للاعب



وكشف وكيل اللاعب أن قيمة انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز بلغت 400 ألف دولار لمدة عامين ونصف، حصل عليها نادي الحسين إربد، بينما بلغ راتب اللاعب مع بيراميدز خلال نفس الفترة 800 ألف دولار.



الأهلي والرياض السعودي عرضهما أعلى.. والمال لم يحسم القرار

واختتم باسيسو تصريحاته بالتأكيد على أن عرض بيراميدز لم يكن الأعلى ماديًا، موضحًا أن الأهلي قدم عرضًا أكبر للنادي الأردني، كما قدم نادي الرياض السعودي عرضًا أعلى أيضًا. وشدد على أن الجانب المالي لم يكن العامل الحاسم، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة وفرص التطور كانت السبب الرئيسي وراء اختيار بيراميدز رغم أنه جاء ثالثًا من حيث القيمة المالية بعد الأهلي وسيراميكا



