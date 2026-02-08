اتحاد الكرة يُنهي الجدل: سفر حسام حسن سر غيابه عن دورات «الكاف برو» وليس طولان.. وموقفه في كأس العالم سليم

حسم جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، اللغط المثار حول غياب حسام حسن عن دورة رخصة المحترفين (CAF Pro).

وأكد جمال محمد علي في مداخلة هاتفية ببرنامج الكلاسيكو الذي تقدمه الإعلامية سهام صالح على قناة ON E أن غياب حسام حسن عن دورات الكاف برو جاء بسبب ارتباطات سفر، نافيًا بشكل قاطع ما تردد عن وجود خلافات مع حلمي طولان، واصفاً تلك الأنباء بأنها "ليس لها أساس من الصحة".

​وشدد جمال محمد علي، أن موقف المدير الفني للمنتخب قانوني تمامًا للمشاركة في كأس العالم، موضحًا أن مجرد "الالتحاق" بالدورة التدريبية كاف برو وبدء إجراءاتها يمنحه الحق في قيادة الفراعنة في كأس العالم وفقًا للوائح المنظمة.