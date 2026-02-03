زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن حسام حسن متحفظ على مصطفى فتحي ويرى أنه لم يقدم الإضافة للمنتخب في أمم أفريقيا، ويحتاج لتطوير مستواه مع بيراميدز لكي ينضم لمعسكر الفراعنة المقبل.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، بالمناسبة حسام حسن، حتى الآن يرى أنه من الصعب ضم الكثير من الوجوه الجديدة، وأن التغيير في قائمة المنتخب الفترة المقبلة سيقتصر على ضم اللاعبين المتألقين مع أنديتهم.

وتابع، حسام حسن معجب بأداء محمود زلاكة وأحمد عاطف قطة بعد ظهورهما بمستوى جيد مع بيراميدز في المباريات الماضية، وآخرها نهضة بركان في دوري الأبطال.

وأضاف، في نفس الوقت حسام حسن يراقب أداء ناصر ماهر مع بيراميدز وفي حالة تألقه وثبات مستواه سيدخل قائمة المرشحين للتواجد في معسكر مارس.