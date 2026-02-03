ميتسوبيشي تقدم ASX وOutlander بلمسات خاصة .. صور

كشفت ميتسوبيشي عن تقديم إصدارات خاصة من طرازي ASX وOutlander، حيث تعزز النسختين من حضورهما في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام.

وتحمل هذه النسخ لمسات تصميمية خاصة تعرف باسم “بلاك إديشن”، والتي تحمل طابعا أكثر تميزًا، دون الخروج عن الهوية المعروفة للطرازين.

وتأتي هذه الإصدارات؛ لتؤكد استمرار ASX و Outlander كأحد أبرز موديلات ميتسوبيشي العالمية في الفئة الرياضية.

ميتسوبيشي ASX وOutlander

ميتسوبيشي Outlander بلاك إديشن

يعتمد طراز ميتسوبيشي Outlander في نسخته الخاصة على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن Plug-in، تجمع بين الأداء والكفاءة، وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 225 كيلووات، ما يعادل 306 أحصنة، مع مدى قيادة كهربائي يتجاوز 80 كيلومترًا، كما تتوفر السيارة بنظام الدفع الرباعي الذكي، الذي يعزز من الثبات والتحكم في مختلف ظروف الطريق.

تجهيزات ميتسوبيشي ASX وOutlander

تقدم نسختا ASX و Outlander مجموعة من التجهيزات، ومنها نظام تدفئة للمقاعد، ومكيف هواء أوتوماتيكي، إلى جانب شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة.

كما تدعم السيارات ربط الهواتف الذكية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهل التحكم في الأنظمة المختلفة أثناء القيادة، وتضم المقصورة أيضًا مثبت سرعة، وعددًا من الوسائد الهوائية التي تهدف إلى تعزيز مستويات الأمان للركاب.

ملامح خارجية داكنة تعزز الطابع الرياضي

تعكس الإصدارات الخاصة من ASX وOutlander توجهًا تصميميًا واضحًا يعتمد على اللون الأسود كـ"لون أساسي"، حيث تأتي السيارات بعجلات معدنية مطلية باللون الأسود، مع جنوط رياضية من الألومنيوم تتراوح مقاساتها بين 18 و20 بوصة، بحسب الطراز والفئة.

كما تتوفر خيارات متعددة لألوان الطلاء الخارجي، من بينها لون Aurora Red Metallic، إلى جانب Onyx Black Metallic، مع إمكانية اختيار سقف بلون أسود أو بلون مختلف يمنح السيارة تباينًا بصريًا، وتكتمل اللمسات الخارجية بنوافذ خلفية معتمة تعزز الخصوصية داخل المقصورة، إضافة إلى مصابيح أمامية ونهارية تعمل بتقنية LED.