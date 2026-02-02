قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا: تهديد إيران بإدراج جيوش أوروبا على قوائم الإرهاب مناورة سياسية
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه لمن يحجب الميراث عن مستحقيه
متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات
ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم
مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما
يديعوت أحرونوت: إسرائيل تخشى اتفاقا ناقصا مع إيران أكثر من الحرب الشاملة
كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض
سفير أمريكا بتركيا: السلام في المنطقة غير ممكن.. الأنبياء والحملات الصليبية لم يستيطعوا فعل ذلك
دعاء الفجر 14 شعبان.. ردّد أفضل كلمات تبدأ بها يومك
بدون زحمة ولا طوابير.. كيف تحجز تذكرة قطار وأنت في المنزل؟
حقيقة تدخل حسام حسن في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
تكنولوجيا وسيارات

أصغر تصميم رياضي.. ماذا تقدم جيلي GX3 برو 2026؟| صور

جيلي GX3 برو 2026
جيلي GX3 برو 2026
صبري طلبه

تعزز جيلي تعزيز حضورها في السوق العالمي للسيارات عبر طراز GX3 برو موديل 2026، الذي يندرج ضمن فئة السيارات ذات الطابع الرياضي، وتعد هذه النسخة هي أصغر اصدارات العلامة الصينية، والتي تقدم باقة من التجهيزات مع أداء عملي.

أبعاد وتصميم جيلي GX3 برو 2026

تعتمد جيلي GX3 برو على أبعاد خارجية بنسبة طول 4005 ملم، وعرض 1760 ملم، وبارتفاع 1575 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2480 ملم، ويحمل التصميم الخارجي للسيارة طابعًا عصريًا مع إضاءة نهارية بتقنية LED ، وجنوط رياضية تتناسب مع المفهوم الخاص بالسيارة، كما زودت السيارة بكاميرا رؤية خلفية وحساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف.

جيلي GX3 برو 2026

محرك وأداء سيارة جيلي GX3 برو 2026

تأتي جيلي GX3 برو 2026 بمحرك بنزين مكون من أربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية تبلغ 102 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، مع نظام دفع أمامي، ومعدل استهلاك وقود يبلغ نحو 14.9 كم لكل لتر

جيلي GX3 برو 2026

مقصورة وتجهيزات جيلي GX3 برو 2026

تقدم المقاعد بتعديل يدوي يصل إلى 6 وضعيات، مع نظام تكييف هواء، وقفل مركزي، وإضاءة داخلية بسيطة، كما تضم السيارة شاشة مركزية قياس 8 بوصات تدعم تقنية عكس شاشة الهاتف الذكي مع دعم التطبيقات الذكية، إلى جانب نظام صوتي بين 2 و6 مكبرات، بلوتوث، مدخل USB.

جيلي GX3 برو 2026

زودت GX3 برو بحزمة من أنظمة السلامة الأساسية، تشمل وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، ونظام مكابح مانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الفرملة EBD، إضافة إلى نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما تتوفر أنظمة مساعدة مثل مساعد صعود المرتفعات ونظام تثبيت السرعة.

