أصغر تصميم رياضي.. ماذا تقدم جيلي GX3 برو 2026؟| صور

تعزز جيلي تعزيز حضورها في السوق العالمي للسيارات عبر طراز GX3 برو موديل 2026، الذي يندرج ضمن فئة السيارات ذات الطابع الرياضي، وتعد هذه النسخة هي أصغر اصدارات العلامة الصينية، والتي تقدم باقة من التجهيزات مع أداء عملي.

أبعاد وتصميم جيلي GX3 برو 2026

تعتمد جيلي GX3 برو على أبعاد خارجية بنسبة طول 4005 ملم، وعرض 1760 ملم، وبارتفاع 1575 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2480 ملم، ويحمل التصميم الخارجي للسيارة طابعًا عصريًا مع إضاءة نهارية بتقنية LED ، وجنوط رياضية تتناسب مع المفهوم الخاص بالسيارة، كما زودت السيارة بكاميرا رؤية خلفية وحساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف.

محرك وأداء سيارة جيلي GX3 برو 2026

تأتي جيلي GX3 برو 2026 بمحرك بنزين مكون من أربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية تبلغ 102 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، مع نظام دفع أمامي، ومعدل استهلاك وقود يبلغ نحو 14.9 كم لكل لتر

مقصورة وتجهيزات جيلي GX3 برو 2026

تقدم المقاعد بتعديل يدوي يصل إلى 6 وضعيات، مع نظام تكييف هواء، وقفل مركزي، وإضاءة داخلية بسيطة، كما تضم السيارة شاشة مركزية قياس 8 بوصات تدعم تقنية عكس شاشة الهاتف الذكي مع دعم التطبيقات الذكية، إلى جانب نظام صوتي بين 2 و6 مكبرات، بلوتوث، مدخل USB.

زودت GX3 برو بحزمة من أنظمة السلامة الأساسية، تشمل وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، ونظام مكابح مانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الفرملة EBD، إضافة إلى نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما تتوفر أنظمة مساعدة مثل مساعد صعود المرتفعات ونظام تثبيت السرعة.