إصابة 25 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

شهد طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددًا من العمال الزراعيين، وذلك أمام منطقة السحر والجمال، ما أسفر عن إصابة 23 عاملًا بإصابات متفرقة.

وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح وكسور متباينة، حيث جرى التعامل الفوري مع الحادث من قبل الأجهزة المعنية، ونقل المصابين إلى عدد من المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات المرور إلى موقع البلاغ لتأمين الطريق ورفع آثار الحادث ومنع التكدسات المرورية.

كما دفع مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، بـ20 سيارة إسعاف مجهزة، جرى من خلالها إسعاف المصابين ميدانيًا ونقلهم إلى المستشفيات المختلفة بحسب حالة كل مصاب.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وبيان أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.