وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

خيم الحزن على أسرة المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، عقب الإعلان عن وفاة الشاب كريم، نجل القبطان أحمد طنطاوي، نجل شقيق المشير الراحل، وذلك في خبر مؤلم تلقته الأسرة ومحبوها.

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين، في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، على أن يتم تشييع الجثمان ومواراته الثرى عقب الصلاة مباشرة.

كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وتلقى أسرة الفقيد العزاء من الأهل والأصدقاء ومحبي المشير الراحل، وسط حالة من الحزن والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع «فيسبوك»، تفاعل واسع عقب إعلان خبر الوفاة، حيث تلقت الأسرة العديد من منشورات التعزية ورسائل المواساة من شخصيات عامة وأصدقاء ومواطنين، أعربوا خلالها عن خالص حزنهم ودعواتهم للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.

ومن المقرر أن يتم الإعلان لاحقًا عن تفاصيل العزاء، في حال قررت الأسرة إقامة مراسم لتلقي واجب العزاء خلال الأيام المقبلة.

ويعد المشير محمد حسين طنطاوي أحد أبرز القادة العسكريين في تاريخ القوات المسلحة المصرية، حيث شغل منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة لسنوات طويلة، وترك إرثًا وطنيًا وعسكري بارز، وهو ما جعل خبر وفاة أحد أفراد أسرته محل تعاطف واسع.